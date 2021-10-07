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    Аутсайдер устоит в первой половине игры?

    Латвия U21 — Сан-Марино U21. Прогноз, ставка (к. 5.40) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 7 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Латвия U21 — Сан-Марино U21
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    Эмилс Бирка
    В четверг, 7 октября, в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Латвии на своем поле примет сверстников из Сан-Марино. Стартовый свисток буде дан в 14:00 по мск. Латвия U21 — Сан-Марино U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Латвия U21

    В текущем отборочном цикле молодежка Латвии провели два поединка, проиграв оба. На старте турнира она потерпела домашнее фиаско от сверстников из Польши, уступив 0:2.

    После этого прибалтийцы также в родных стенах были биты молодежью Германии, проиграв со счетом 1:3. Причем хозяева смогли забить первыми, но уже в первой половине дважды пропустили.

    В официальных поединках латвийцы не могут победить с октября 2016 года, обыграв тогда неожиданно Бельгию 1:0 в гостях. После этого были редкие ничьи, а так в основном только поражения.

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    К данному поединку Латвия подходит с 5-матчевой проигрышной серией с учетом всех турниров, уступив в этой серии четырежды с разницей в два и более мячей.

    Сан-Марино U21

    Молодежка Сан-Марино — самая слабейшая команда на континенте. В этом отборочном цикле она проиграла обе проведенные встречи с общим счетом 0:10.

    «Сиятельные» поочередно в родных стенах были биты сверстниками из Германии 0:6 и Венгрии 0:4. Последний раз они не уступали аж летом 2015 года, сыграв тогда вничью 0:0 с Эстонией.

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    • К данному поединку сан-мариновцы подходят с 17-матчевой «сухой» проигрышной серией. Последний свой гол они забили в ноябре 2017 года, уступив тогда чехам 1:3.

    Между собой эти сборные в данной вековой категории провели четыре встречи, все которые выиграли латвийцы с общим счетом 10:1.

    Прогноз и ставка на Латвия U21 — Сан-Марино U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Латвии U21 предлагают — 1.05.

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    На викторию Сан-Марино U21 дают — 33.00, ничья оценена — в 13.00.

    Латвийцы конечно же выиграют в данном поединке, но рискнем поставить на то, что аутсайдер все же сможет устоять в первом тайме.

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    Латвия U21 — Сан-Марино U21: прогноз, ставка (5.40), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на футбол. Аутсайдер устоит в первой половине игры?
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