7 октября в Сиднее сборная Австралии сыграет против национальной команды Омана в третьем туре третьего раунда отбора в азиатской зоне к ЧМ-2022. Игра начнется в 21:30 по мск. Австралия — Оман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия

Сборная Австралии без проблем преодолела второй этап квалификации в своей зоне, став победителем группы вместе с Кувейтом, Иорданией, Непалом и Тайванем.

В восьми проведенных матча «соккеруз» победили во всех них, забив за этот период аж 28 голов, а пропустил в свои ворота только два мяча.

На старте данного раунда «кенгуру» на своей территории легко разделались со сборной Китая, победив со счетом 3:0, а потом минимально в гостях обыграли Вьетнам — 1:0.

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К данной игре австралийская команда подходит с серией из десяти викторий подряд , где восемь выигрышей были без пропущенных мячей.

Оман

Сборная Омана с трудностями преодолела второй этап квалификации, заняв в группе только второе место, но став одной из четырех команд получившей путевку в третий раунд.

В одной компании с Катаром, Индией, Бангладешем и Афганистаном оманцы выиграли шесть встреч при двух поражениях, причем уступив оба раза будущим хозяевам мундиаля.

Эту стадию квалификации «султаны» начали с сенсационной победы над Японией, обыграв «самураев» в их логове со счетом 1:0. Во втором туре они проиграли с таким же результатом дома Саудовской Аравии.

Отметим, что сборная Омана выиграла в восьми из своих десяти последних матчей, пропустив за весь этот период лишь пять мячей.

В истории противостояний этих сборных насчитывается девять встреч, где пять раз сильнее были австралийцы, трижды была зафиксирована мировая и раз выиграли оманцы.

Прогноз и ставка на Австралия — Оман

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Австралии предлагают — 1.44.

На викторию Омана дают — 7.50, ничья оценена — в 4.40.

Австралия считается явным фаворитом в этой паре. Но, надо отметить, что сборная Омана в последнее время прибавляет и уж точно даст бой более сильному сопернику, и не позволит хозяевам сильно развернуться в атаке, что и выльется в нерезультативный поединок.