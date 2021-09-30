ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖС почином. Первый гол Месси за ПСЖ помог парижанам одолеть «Ман Сити» Винисиус Жуниор«Реал» проиграл «Шерифу». Такие поражения уже стали для «сливочных» традицией Фрагмент матчаНескучные 0:0. «Шахтер» и «Интер» набрали первые очки в Лиге чемпионов
  • 18:47
    • «Зенит» — «Мальме»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
  • 19:26
    • Шайба Кулемина помогла «Салавату Юлаеву» обыграть «Автомобилист»
  • 18:56
    • «Аталанта» — «Янг Бойз»: Миранчук остался в запасе
  • 13:19
    • Капитан «Арсенала» пропустит три месяца из-за травмы
  • 13:05
    • Стал известен предварительный состав мужской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира
  • 09:50
    • Ларссон пропустит матч с «Наполи»
    Все новости спорта

    Выстоит ли «Витесс» против «Ренна»?

    «Витесс» — «Ренн». Прогноз (к. 2.06) и ставки на Лигу конференций 30 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ренн Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Витесс» — «Ренн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Витесс»
    Встреча 2-го тура группового этапа Лиги конференций между «Витессом» (Нидерланды) и «Ренном» (Франция) в квартете G состоится 30 сентября. Матч на арене «ГелреДом» в Арнеме стартует в 22:00 мск. «Витесс» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа G 30 Сентября 2021 года
    Витесс
  • Лига конференций. Группа G
    •  Витесс 22:00 Ренн Ренн
  • Ренн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Витесс»

    В прошлом сезоне «желто-черные» заняли 4-е место в Эредивизи и получили путевку в 3-й раунд квалификации Лиги конфедераций, где выбили ирландский «Дандолк» (2:2 дома и 2:1 в гостях).

    В раунде плей-офф квалификации подопечные Томаса Леча одолели бельгийский «Андерлехт», упустив победу в гостях (3:3), но добившись успеха дома (2:1).

    В первом раунде группового этапа «Витесс» на выезде обыграл словенскую «Муру» (2:0), после чего в чемпионате дома уступил «Твенте» (1:4) и в гостях победил «Гронинген» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последнем матче «Витесс» дома сыграл вничью с «Фортуной Ситтард» (1:1) и с 10 очками после 7 туров занимает 9 место в таблице Эредивизи. Разница мячей 6-14.

    «Ренн»

    Красно-черные в прошлом сезоне Лиги 1 финишровали шестыми и попали в раунд квалификации ЛК, где одолели норвежский «Русенборг» (2:0 дома и 3:1 в гостях).

  • Трансферный дайджест. 21-27 сентября
  • Кто может забрать Рюдигера у «Челси», вернется ли Коутиньо в Англию, ждут ли Захаряна в Германии и другие трансферные новости последних дней
  • 27/09/2021

    • В первом раунде группового этапа подопечные Брюно Женезьо на своем поле встречались с «Тоттенхэмом», обменявшись голами в каждом из таймов — 2:2.

    После этого в чемпионате Франции «Ренн» уступил «Марселю» (0:0), дома разгромил «Клермон» (6:0) и поделил очки с «Бордо» на выезде — 1:1.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После 8 матчей Лиги 1 «Ренн» с 9 очками идет на 13-м месте. Разница мячей 10-9, Камаль Сулемана забил 2 мяча.

    Прогноз и ставка

    На победу «Витесса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Ренна» — 2.16.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    У «Ренна» 3 подряд матча в еврокубках без поражений (2 победы и 1 ничья). В этом евросезоне «Витесс» еще не уступал, одержав 3 победы при 2 ничьих.

    На своем поле у голландской команды в 5 предыдущих еврокубковых играх 4 игры без поражений (3 победы и 1 ничья). Прогнозируем, что «Витесс» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.76 и ТМ 2,5 за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Аталанта — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.11
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зальцбург — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Витесс» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Выстоит ли «Витесс» против «Ренна»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры