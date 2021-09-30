Встреча 2-го тура группового этапа Лиги конференций между «Витессом» (Нидерланды) и «Ренном» (Франция) в квартете G состоится 30 сентября. Матч на арене «ГелреДом» в Арнеме стартует в 22:00 мск. «Витесс» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витесс»

В прошлом сезоне «желто-черные» заняли 4-е место в Эредивизи и получили путевку в 3-й раунд квалификации Лиги конфедераций, где выбили ирландский «Дандолк» (2:2 дома и 2:1 в гостях).

В раунде плей-офф квалификации подопечные Томаса Леча одолели бельгийский «Андерлехт», упустив победу в гостях (3:3), но добившись успеха дома (2:1).

В первом раунде группового этапа «Витесс» на выезде обыграл словенскую «Муру» (2:0), после чего в чемпионате дома уступил «Твенте» (1:4) и в гостях победил «Гронинген» (1:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

В последнем матче «Витесс» дома сыграл вничью с «Фортуной Ситтард» (1:1) и с 10 очками после 7 туров занимает 9 место в таблице Эредивизи. Разница мячей 6-14.

«Ренн»

Красно-черные в прошлом сезоне Лиги 1 финишровали шестыми и попали в раунд квалификации ЛК, где одолели норвежский «Русенборг» (2:0 дома и 3:1 в гостях).

В первом раунде группового этапа подопечные Брюно Женезьо на своем поле встречались с «Тоттенхэмом», обменявшись голами в каждом из таймов — 2:2.

После этого в чемпионате Франции «Ренн» уступил «Марселю» (0:0), дома разгромил «Клермон» (6:0) и поделил очки с «Бордо» на выезде — 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

После 8 матчей Лиги 1 «Ренн» с 9 очками идет на 13-м месте. Разница мячей 10-9, Камаль Сулемана забил 2 мяча.

Прогноз и ставка

На победу «Витесса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Ренна» — 2.16.

У «Ренна» 3 подряд матча в еврокубках без поражений (2 победы и 1 ничья). В этом евросезоне «Витесс» еще не уступал, одержав 3 победы при 2 ничьих.

На своем поле у голландской команды в 5 предыдущих еврокубковых играх 4 игры без поражений (3 победы и 1 ничья). Прогнозируем, что «Витесс» не проиграет .