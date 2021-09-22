«Саранск» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 18:00 мск. «Саранск» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саранск»

«Саранск» выступает во втором дивизионе. Команда борется с «Родиной» за лидерство в своей группе.

На текущий момент в активе у «Саранска» 22 очка. Мордвины занимают 2 место в своей группе ФНЛ-2, отставая от лидера на 3 пункта.

В минувшем туре «Саранск» добыл победу. На выезде команда сумела сломить сопротивление «Сатурна» (1:3).

Все прогнозы на футбол

«Саранск» в этом сезоне показывает интересный футбол. Стоит отметить молодого форварда Александра Ермакова, забившего уже 5 мячей в чемпионате.

«Химки»

Химкинцы из середняков РПЛ постепенно скатываются в пропасть. Слабая результативность и множество ошибок в обороне отбросили команду в зону вылета.

На текущий момент «Химки» занимают 15 место в РПЛ с 6 очками в активе. Игорю Черевченко срочно нужно делать выводы, иначе за него их сделает клубное руководство.

В минувшем туре «Химки» вновь проиграли. В этот раз сильнее подмосковной команды оказалась «Уфа» (3:2).

Команда Черевченко не выигрывает уже почти два месяца. Наверняка «Химки» будут стремиться добыть вожделенную викторию.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Химки» за 1.36, на ничью за 4.60, а на «Саранск» — за 7.80.

Хозяева демонстрируют интересный футбол, но тягаться с представителем элиты им не по силам .

«Химки» мотивированы добыть первую победу за почти двухмесячный период.

Команда Черевченко постарается положить конец своим неудачам. Наши прогноз и ставка — Фора «Химок» -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.16.