Во вторник, 21 сентября, «Атлетик» на своем поле примет «Райо Вальекано» в рамках шестого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сан-Мамес», начнется в 23:00 по московскому времени. «Атлетик» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 9 очков.

Подопечные Марселино Гарсии Тораля в пяти сыгранных турах одержали две победы и трижды сыграли вничью.

«Львы» в этом сезоне обыграли «Сельту» (1:0) и «Мальорку» (2:0), а также разошлись миром с «Эльче» (0:0), «Барселоной» (1:1) и мадридским «Атлетико» (0:0).

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После травмы у «Атлетика» восстанавливаются Йерай Альварес, Юрий Бершиш, Перу Ноласкоаин, Айтор Паредес и Охиан Санчет.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 7 баллами.

На счету команды Андони Ираолы две победы, два поражения и одна ничья.

Мадридцы проиграли «Севилье» (0:3) и «Реалу Сосьедад» (0:1), победили «Гранаду» (4:0) и «Хетафе» (3:0), а также поделили очки с «Леванте» (1:1).

Среди травмированных у «Райо Вальекано» значится только Мартин Меркеланс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атлетика» — 1.85, победа «Райо Вальекано» — 4.40, ничья — 3.50.

«Львы» неплохо начали сезон и пока идут без поражений в чемпионате. Относительно неудачной для них была лишь встреча с «Эльче», но она прошла в гостях, да еще и в первом туре, после которого подопечные Марселино Гарсии Тораля все же нащупали свою игру.

Мадридцы дважды обыграли аутсайдеров первенства, а вот на фоне той же «Севильи» смотрелись откровенно слабо. Исходя из этого, полагаем, что на «Сан-Мамесе» им будет трудно зацепиться за очки. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Ну и поскольку «Атлетик» пока надежен в обороне, можно присмотреться к ставке «счет матча 1:0, 2:0 или 3:0» за 2.65.