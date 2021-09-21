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    Продлит ли «Атлетик» свою беспроигрышную серию?

    «Атлетик» — «Райо Вальекано». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 21 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Райо Вальекано»
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    Икер Муньяин
    Во вторник, 21 сентября, «Атлетик» на своем поле примет «Райо Вальекано» в рамках шестого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сан-Мамес», начнется в 23:00 по московскому времени. «Атлетик» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Сентября 2021 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.82
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  • 3.55
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  • 4.55
  • Ставка!
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    «Атлетик»

    «Атлетик» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 9 очков.

    Подопечные Марселино Гарсии Тораля в пяти сыгранных турах одержали две победы и трижды сыграли вничью.

    «Львы» в этом сезоне обыграли «Сельту» (1:0) и «Мальорку» (2:0), а также разошлись миром с «Эльче» (0:0), «Барселоной» (1:1) и мадридским «Атлетико» (0:0).

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    После травмы у «Атлетика» восстанавливаются Йерай Альварес, Юрий Бершиш, Перу Ноласкоаин, Айтор Паредес и Охиан Санчет.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 7 баллами.

    На счету команды Андони Ираолы две победы, два поражения и одна ничья.

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    • Мадридцы проиграли «Севилье» (0:3) и «Реалу Сосьедад» (0:1), победили «Гранаду» (4:0) и «Хетафе» (3:0), а также поделили очки с «Леванте» (1:1).

    Среди травмированных у «Райо Вальекано» значится только Мартин Меркеланс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атлетика» — 1.85, победа «Райо Вальекано» — 4.40, ничья — 3.50.

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    «Львы» неплохо начали сезон и пока идут без поражений в чемпионате. Относительно неудачной для них была лишь встреча с «Эльче», но она прошла в гостях, да еще и в первом туре, после которого подопечные Марселино Гарсии Тораля все же нащупали свою игру.

    Мадридцы дважды обыграли аутсайдеров первенства, а вот на фоне той же «Севильи» смотрелись откровенно слабо. Исходя из этого, полагаем, что на «Сан-Мамесе» им будет трудно зацепиться за очки. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Ну и поскольку «Атлетик» пока надежен в обороне, можно присмотреться к ставке «счет матча 1:0, 2:0 или 3:0» за 2.65.

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    «Атлетик» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Атлетик» свою беспроигрышную серию?
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