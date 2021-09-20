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    Будет ли у новичка вторая победа?

    «Бургос» — «Лас-Пальмас». Прогноз, ставка (к. 2.57) на футбол, Чемпионат Испании, 20 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бургос» — «Лас-Пальмас»
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    «Бургос»
    В понедельник, 20 сентября, в заключительной игре 6-го туре Сегунды сезона 2021/22 «Бургос» на своем поле примет «Лас-Пальмас». Встреча стартует в 22:00 по мск. «Бургос» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бургос»

    Только в 1994 году «Бургос» был воссоздан и балансировал между второй и четвертой испанской лигой. Этот выход в Сегунду стал для команды только вторым с того времени.

    В прошлом сезоне в Сегунде Б «бело-черные» стали победителями первых двух групповых раундах, а в финале плей офф за повышение в классе переиграли вторую команду «Атлетика» — 1:0 ОТ.

    Во втором испанском дивизионе кастильонцы после пяти туров набрали пять очков и идут во второй половине турнирной таблицы. Он раз победили, дважды проиграли и дважды сыграли вничью.

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    В минувшем туре первенства «Бургос» расписал выездную мировую с еще одним новичком «Аморебьетой» 2:2, а игровым днем ранее разгромил дома «Вальядолид» со счетом 3:0.

    «Лас-Пальмас»

    Прошлый розыгрыш Сегунды «Лас-Пальмас» завершил в середине турнирной таблицы, на девятой позиции. Команда сильно отстала от зоны плей-офф повышения.

    В данном же чемпионате островитяне после пяти туров набрали на очко больше, чем их предстоящий противник, и находятся на несколько строк в турнирке выше.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Канарцы за всю турнирную дистанцию по разу выиграли и проиграли, а также три встречи свели вничью. Начали сезон они с мировых против «Вальядолида» 1:1 дома и «Жироны» 0:0 в гостях.

    После этого «Лас-Пальмас» дома обыграл 2:1 «Уэску», затем уступил вне родных стен «Мирандесу» 2:4, а в прошлом туре поделил очки дома с «Ибицей», сыграв 1:1.

    Прогноз и ставка на «Бургос» — «Лас-Пальмас»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бургоса» предлагают — 2.57.

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    На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.10.

    После непростого старта, новичок освоился в Сегунде и стал исправно набирать очки. В данном поединке рискнем поставить на победу хозяев, ведь островитяне пока совсем не впечатляют своей игрой.

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    «Бургос» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли у новичка вторая победа?
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