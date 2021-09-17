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    «Ньюкасл» и «Лидс» снова проведут результативный матч?

    «Ньюкасл» — «Лидс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на чемпионат Англии 17 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Лидс»
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    «Лидс» в четырех матчах пропустил 11 мячей
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках пятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 22:00 мск. «Ньюкасл» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Сентября 2021 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» провалил стартовый отрезок. После четырех туров «сороки» находятся в турнирной таблице на предпоследнем месте.

    После паузы на матчи сборных команда Стива Брюса потерпела крупное поражение от «Манчестер Юнайтед» — 1:4. Дважды тогда отличился Криштиану Роналду.

    В конце августа «Ньюкасл» сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 2:2. Соперник отыгрался за несколько минут до финального свистка. А еще чуть раньше были поражения от «Вест Хэма» и «Астон Виллы».

    «Ньюкасл» в четырех турах пропустил 12 мячей.

    «Лидс»

    «Лидс» начал чуть лучше, но все равно далеко не так, как планировал. Гости занимают 17-е место.

    В прошлое воскресенье команда Марсело Бьелсы потерпела поражение от «Ливерпуля» — 0:3, просто без шансов. Но тут важно понимать, что соперник находится в шикарной форме, поэтому судить по этому результату точно не стоит.

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    В конце прошлого месяца «Лидс» сыграл вничью с «Эвертоном» и «Бернли». И тут, скорее, надо говорить, что команда набрала очки, а не потеряла.

    «Лидс» в четырех матчах пропустил 11 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 3.12. ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Лидса» — за 2.32.

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    В прошлом сезоне «Лидс» дважды обыграл «Ньюкасл» — 5:2 дома и в 2:1 в гостях.

    Но сейчас акцент надо делать, в первую очередь, на ужасной игре команд в обороне, о чем свидетельствует количество пропущенных мячей.

    В такой ситуации самая логичная ставка — на обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.90.

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    «Ньюкасл» — «Лидс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» и «Лидс» снова проведут результативный матч?
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