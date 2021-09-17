«Ньюкасл» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках пятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 22:00 мск. «Ньюкасл» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» провалил стартовый отрезок. После четырех туров «сороки» находятся в турнирной таблице на предпоследнем месте.

После паузы на матчи сборных команда Стива Брюса потерпела крупное поражение от «Манчестер Юнайтед» — 1:4. Дважды тогда отличился Криштиану Роналду.

В конце августа «Ньюкасл» сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 2:2. Соперник отыгрался за несколько минут до финального свистка. А еще чуть раньше были поражения от «Вест Хэма» и «Астон Виллы».

«Ньюкасл» в четырех турах пропустил 12 мячей.

«Лидс»

«Лидс» начал чуть лучше, но все равно далеко не так, как планировал. Гости занимают 17-е место.

В прошлое воскресенье команда Марсело Бьелсы потерпела поражение от «Ливерпуля» — 0:3, просто без шансов. Но тут важно понимать, что соперник находится в шикарной форме, поэтому судить по этому результату точно не стоит.

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В конце прошлого месяца «Лидс» сыграл вничью с «Эвертоном» и «Бернли». И тут, скорее, надо говорить, что команда набрала очки, а не потеряла.

«Лидс» в четырех матчах пропустил 11 мячей.

Прогноз и ставка

На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 3.12. ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Лидса» — за 2.32.

В прошлом сезоне «Лидс» дважды обыграл «Ньюкасл» — 5:2 дома и в 2:1 в гостях.

Но сейчас акцент надо делать, в первую очередь, на ужасной игре команд в обороне, о чем свидетельствует количество пропущенных мячей.

В такой ситуации самая логичная ставка — на обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.90.