«Кайрат»
Действующий чемпион Казахстана, скорее всего, потеряет свой статус. Однако шансы спасти сезон еще есть, тем паче, команду совсем недавно возглавил авторитетный Курбан Бердыев.
В своем последнем матче «Кайрат» проиграл. Поединок с «Ордабасами» команде Бердыева откровенно не удался (2:1).
В чемпионате Казахстана алмаатинцы занимают только 3 место. В их активе только 37 очков, а «Тобол» с «Астаной» уже оторвались вперед.
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«Кайрат» рассчитывает на свою ударную связку. Опытный Вагнер Лав и молодой Артур Шушеначев способны сделать разницу.
«Омония»
Эта команда наверняка постарается пободаться за второе место в группе. Киприоты давно зарекомендовали себя в Европе.
Вот только в своем чемпионате команда стартовала — хуже не придумаешь. В стартовом туре «Омония» бесславно уступила «АЕК Ларнаке» (2:1).
В отличной форме находится опытнейший хавбек Фотис Папулис. От него в игре команды зависит очень многое.
Правда, неудачи в чемпионате и настрой на еврокубки — совсем разные истории. Вероятно, «Омония» будет стараться зацепиться за очки.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 2.45, на ничью за 3.20, а на «Омонию» — за 2.70.
«Омония» ужасно начала чемпионат, но наверняка постарается улучшить себе настроение в еврокубках.
Хозяева обладают довольно высоким атакующим потенциалом. Наши прогноз и ставка — Победа «Кайрата» с коэффициентом 2.45.