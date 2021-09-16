«Кайрат» сыграет на своем поле с «Омонией» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 17:30 мск. «Кайрат» — «Омония»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

Действующий чемпион Казахстана, скорее всего, потеряет свой статус. Однако шансы спасти сезон еще есть, тем паче, команду совсем недавно возглавил авторитетный Курбан Бердыев.

В своем последнем матче «Кайрат» проиграл. Поединок с «Ордабасами» команде Бердыева откровенно не удался (2:1).

В чемпионате Казахстана алмаатинцы занимают только 3 место. В их активе только 37 очков, а «Тобол» с «Астаной» уже оторвались вперед.

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«Кайрат» рассчитывает на свою ударную связку. Опытный Вагнер Лав и молодой Артур Шушеначев способны сделать разницу.

«Омония»

Эта команда наверняка постарается пободаться за второе место в группе. Киприоты давно зарекомендовали себя в Европе.

Вот только в своем чемпионате команда стартовала — хуже не придумаешь. В стартовом туре «Омония» бесславно уступила «АЕК Ларнаке» (2:1).

В отличной форме находится опытнейший хавбек Фотис Папулис. От него в игре команды зависит очень многое.

Правда, неудачи в чемпионате и настрой на еврокубки — совсем разные истории. Вероятно, «Омония» будет стараться зацепиться за очки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 2.45, на ничью за 3.20, а на «Омонию» — за 2.70.

Хозяева неплохо атакуют, но в последнем своем матче проиграли .

«Омония» ужасно начала чемпионат, но наверняка постарается улучшить себе настроение в еврокубках.

Хозяева обладают довольно высоким атакующим потенциалом. Наши прогноз и ставка — Победа «Кайрата» с коэффициентом 2.45.