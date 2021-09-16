«Буде-Глимт» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 22:00 мск. «Буде-Глимт» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Буде-Глимт»

В группе С норвежцам уготована роль одного из борцов за 2 место. С высокой долей вероятности, первое останется за «Ромой».

В последнем матче чемпионата «Буде-Глимт» не сумел выиграть. Дома команда потеряла очки в поединке с «Оддом» (1:1).

В своем чемпионате команда занимает 2 место. В ее активе 35 очков, но потенциально «Буде-Глимт» еще может побороться за чемпионство с «Мольде»: отрыв составляет один балл.

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Эта команда в нынешнем сезоне забивает с некоторой натугой. Все-таки 37 забитых мячей в 18 матчах — не самый яркий показатель.

«Заря»

Команда Виктора Скрипника в чемпионате Украины испытывает трудности. Луганчане едва ли смогут побороться за привычное 3 место.

В минувшем туре «Заря» не сумела обыграть во Львове «Рух» (1:1). При этом, лучший игрок команды Владислав Кочергин наконец-то получил вызов в сборную Украины.

Текущее 7 место в УПЛ — явно не то, на что рассчитывало клубное руководство. «Заря» в 7 матчах набрала только 11 очков.

Основной проблемой команды является короткая скамейка запасных. Вот и сейчас «Заре» очень непросто, ведь травмирован основной голкипер Никита Шевченко.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Буде-Глимт» за 1.70, на ничью за 3.80, а на «Зарю» — за 4.20.

Хозяева испытывают трудности с реализацией голевых моментов.

«Заря» пробуксовывает в УПЛ, но имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей .

Луганчане уже не раз обескураживали своих соперников в еврокубках, и наверняка не уступят в Норвегии. Наши прогноз и ставка — Победа «Зари» или ничья с коэффициентом 2.10.