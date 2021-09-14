Во вторник, 14 сентября, в рамках 7-го тура английского Чемпионшипа «Борнмут» на своем поле сыграет с «Куинз Парк Рейнджерс». Встреча начнется в 21:45 по мск. «Борнмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» в минувшем сезоне имел шанс пробиться в АПЛ. По итогам регулярки он получил право сыграть в плей-офф, но там на стадии полуфинала был повержен «Брентфордом».

«Вишни» еще не проигрывали в этом чемпионате, поровну поделив за шесть матчей выигрыши и ничейные исходы. Сейчас у них 12 очков, с которыми они делят четыртую позицию еще с рядом клубов.

Перед паузой на поединки сборных коллектив сыграл 0:0 с «Халлом», а уже после нее он обыграл в родных стенах «Барнсли» со счетом 3:0.

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За 11 последних поединков в Чемпионшипе «Борнмут» одержал только три победы, а на своем поле в текущем первенстве он еще не уступал, раз победив при двух мировых результатах.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» прошлый розыгрыш Чемпионшипа завершил на девятой позиции, сильно отстав от мест, дающих право сыграть хотя бы в плей-офф.

В активе столичной команды 12 очков после шести туров, и она делит четвертое место с предстоящим противником, уступая лидеру всего лишь два пункта.

Перед международной паузой «обручи» обыграли на своем поле «Ковентри» со счетом 2:0, а накануне они расписали выездную мировую с «Редингом», сыграв 3:3, уйдя от поражение в уже компенсированное к матчу время.

Беспроигрышная серия КПР составляет теперь восемь матчей, где было пять побед и три ничьи. Кроме того, уже 17 матчей подряд «рейнджеры» не уходят с поля без забитого гола. В гостях он не проигрывает шесть встреч подряд, победив в пяти из них.

В прошлом сезоне КПР в матчах с «Борнмутом» набрал четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв 0:0 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Борнмута» предлагают — 2.15.

На викторию КПР дают — 3.42, ничья оценена — в 3.60.

Учитывая тот факт, что оба коллектива редко когда уходят с поля без забитого мяча, то в данной игре с большей долей вероятности смогут отличиться и хозяева, и гости.