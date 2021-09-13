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    Удержится ли «Реал Солт-Лейк» в зоне плей-офф?

    «Лос-Анджелес» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, МЛС, 13 сентября 2021 года

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    «Лос-Анджелес» в прошлом матче прервал безвыигрышную серию
    «Лос-Анджелес» сыграет на своем поле с «Реал Солт-Лейк» в рамках чемпионата США. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» довольно слабо проводит текущий сезон. На данный момент калифорнийская команда занимает всего лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

    До предыдущего матча безвыигрышная серия «Лос-Анджелеса» составляла восемь матчей, но в прошлой игре коллектив разгромил «Спортинг Канзас-Сити».

    Ранее команда Боба Брэдли сыграла вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3), а перед этим было четыре поражения кряду.

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    «Лос-Анджелес» пропустил 12 мячей в шести прошлых матчах, но в последнем сохранил свои ворота на замке.

    «Реал Солт-Лейк»

    «РСЛ» был одним из аутсайдеров сезона. В прошлом розыгрыше турнира они ни разу не выиграли двух матчей подряд, заняв в итоге 11 место в Западной конференции и 21 место в общем зачете.

    В этом сезоне подопечные Фредди Хуареса чередуют одну победу с двумя-тремя потерями очков. Как раз в прошлом поединке им удалось обыграть дома «Даллас» (3:2).

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    • В середине августа «РСЛ» второй раз в сезоне сумел добиться двух побед подряд, одолев дома сначала «Остин» (1:0), а потом «Хьстон Динамо» (2:1), но затем «Реал» уступил на выезде «Колорадо» (1:2) и «Ванкувере» (1:4).

    После 22 игр «Реал Солт-Лейк» идет на 7-м месте с 30 очками. Разница мячей составляет 34-29.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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    «Лос-Анджелес» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Реал Солт-Лейк» в зоне плей-офф?
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