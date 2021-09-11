«Акжайык»
«Акжайык» слабовато атакует (18 мячей). Причем пропустила команда на гол больше, хотя и борется за высокие места.
На текущий момент у «Акжайыка» 28 набранных очков. Команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата, отставая от зоны еврокубков на 1 очко.
В минувшем туре, еще два месяца назад, «Акжайык» уступил. «Актобе» оказался сильнее (2:1), добыв волевую победу.
«Акжайык» месяц назад пересекался с «Астаной» в Кубке Казахстана. Команда сумела переиграть одного из флагманов местного футбола (3:0).
«Астана»
Эта команда пытается вернуть себе чемпионский титул. Правда, на данный момент «Астана» отстает от лидера «Тобола» на один пункт.
На текущий момент «Астана» занимает 2 место с 41 баллом в активе. Причем забила команда 41 мяч, пропустив в свои ворота 21.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Дома «Астана» перестреляла карагандинский «Шахтер» (4:3).
Форвард Марин Томасов — лидер атак команды. На его счету уже 11 голов в нынешнем чемпионате, что позволяет хорвату возглавлять гонку бомбардиров.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.48, на ничью за 4.30, а на «Акжайык» — за 5.80.
Хозяева находятся на подъеме, но имеют проблемы с реализацией.
Гости смотрятся крепче оппонента, к тому же мотивированы поквитаться за кубковое поражение. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.