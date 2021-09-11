«Акжайык» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 20-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 15:00 мск. «Акжайык» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акжайык»

«Акжайык» слабовато атакует (18 мячей). Причем пропустила команда на гол больше, хотя и борется за высокие места.

На текущий момент у «Акжайыка» 28 набранных очков. Команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата, отставая от зоны еврокубков на 1 очко.

В минувшем туре, еще два месяца назад, «Акжайык» уступил. «Актобе» оказался сильнее (2:1), добыв волевую победу.

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«Акжайык» месяц назад пересекался с «Астаной» в Кубке Казахстана. Команда сумела переиграть одного из флагманов местного футбола (3:0).

«Астана»

Эта команда пытается вернуть себе чемпионский титул. Правда, на данный момент «Астана» отстает от лидера «Тобола» на один пункт.

На текущий момент «Астана» занимает 2 место с 41 баллом в активе. Причем забила команда 41 мяч, пропустив в свои ворота 21.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Дома «Астана» перестреляла карагандинский «Шахтер» (4:3).

Форвард Марин Томасов — лидер атак команды. На его счету уже 11 голов в нынешнем чемпионате, что позволяет хорвату возглавлять гонку бомбардиров.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.48, на ничью за 4.30, а на «Акжайык» — за 5.80.

Хозяева находятся на подъеме, но имеют проблемы с реализацией.

«Астана» борется за чемпионство, так что наверняка будет активно атаковать .

Гости смотрятся крепче оппонента, к тому же мотивированы поквитаться за кубковое поражение. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.