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    Одержит ли сборная Румынии крупную победу?

    Румыния — Лихтенштейн. Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 5 сентября 2021 года

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    Николае Станчу
    В воскресенье, 5 сентября, сборная Румынии на своем поле примет команду Лихтенштейна в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча группы J, которая пройдет в Бухаресте, начнется в 21:45 по московскому времени. Румыния — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 05 Сентября 2021 года
    Румыния
  • Бухарест
    •  Румыния 21:45 Лихтенштейн Лихтенштейн
  • Вадуц
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    Коэффициенты на матч
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    Румыния

    Сборная Румынии занимает четвертое место в турнирной таблице группы J, имея на своем счету 4 очка.

    В марте подопечные Мирела Рэдоя обыграли Северную Македонию (3:2), после чего уступили Германии (0:1) и Армении (2:3).

    Накануне в четвертом туре «карпатские ребята» порадовали выездной победой над Исландией (2:0).

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    Как известно, румыны не участвовали в финальной части чемпионата Европы, а летом успели проиграть Грузии (1:2) и Англии (0:1) в товарищеских встречах.

    После травм у сборной Румынии восстанавливаются Флоринел Коман, Флорин Танасе, Михай Бэлаша, Юлиан Кристя, Андрей Буркэ, Никушор Банку и Серджиу Ханка.

    Лихтенштейн

    Сборная Лихтенштейна расположилась на шестой строчке в турнирной таблице группы J, не набрав очков.

    «Красно-синие» поочередно проиграли Армении (0:1), Северной Македонии (0:5), Исландии (1:4) и Германии (0:2).

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    • В 2021 году подопечные Мартина Штоклазы проиграли все свои матчи, а самые крупные поражения они потерпели летом от Швейцарии (0:7) и Фарерских островов (1:5).

    Что касается состава сборной Лихтенштейна, то он преимущественно составлен из игроков местных клубов, но есть футболисты из чемпионатов Швейцарии и Австрии.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Румынии — 1.03, победа сборной Лихтенштейна — 44.00, ничья — 17.00.

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    «Красно-синие», проигравшие десять последних встреч, вряд ли могут рассчитывать на набранные очки в Бухаресте.

    В игре с немцами Лихтенштейн временами смотрелся солидно, но на выезде он традиционно играет плохо, поэтому ждем разгрома. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Румынии с форой -3,5» за 2.08.

    Также можно попробовать ставку «индивидуальный тотал сборной Румынии в первом тайме больше 1,5» за 1.80.

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    Румыния — Лихтенштейн: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли сборная Румынии крупную победу?
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