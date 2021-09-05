ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Слезы Месси подчеркнули несчастья «Барселоны»Топ-5 неудачников трансферной кампании Валерий КарпинБудут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура? Даниил МедведевUS Open. Медведев обыграл Андухара, Рахимова выбыла
  • 08:23
    • Осака проиграла 73-й ракетке мира на US Open
  • 08:04
    • Циципас проиграл Алькарасу в третьем круге US Open
  • 18:21
    • Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года
  • 22:57
    • Медведев за два часа разобрался с Андухаром на US Open
  • 22:21
    • Рахимова прекратила борьбу на US Open
  • 22:06
    • Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска
  • 20:43
    • Карпин раскрыл подробности своего контракта с РФС
    Все новости спорта

    «Факел» быстро обуздает молодых «бычков»?

    «Факел» — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, ФНЛ, 5 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Факел Прогнозы на Краснодар-2 Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Факел» — «Краснодар-2»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Акбашев
    «Факел» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 18:00 мск. «Факел» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Сентября 2021 года
    Факел
  • Россия. ФНЛ
    •  Факел 18:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
    •

    «Факел»

    «Факел» начиная с весеннего цикла — серьезнейший коллектив. Олег Василенко сделал на совесть, и сейчас воронежцы — грозная сила.

    На текущий момент в активе у «Факела» 16 набранных очков. Команда занимает 4 место, отставая от 2 места на три пункта.

    В минувшем туре «Факел» разочаровал. Выезд в Набережные Челны к КАМАЗу завершился поражением (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Факел» забивает не так уж много — 11 мячей в 8 встречах. При этом команда пропускает в среднем гол за игру.

    «Краснодар-2»

    Молодые «бычки» — середняк ФНЛ. Да, случаются у команды и провалы, но в общем и целом, «Краснодар-2» оправдывает свое существование.

    На текущий момент «Краснодар-2» занимает 10 место с 11 очками в активе. Причем забили молодые и перспективные кубанцы 8 мячей, столько же пропустив в свои ворота.

  • Неповторимый. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную
  • Криштиану Роналду установил вечный рекорд
  • 02/09/2021

    • Команда Алексея Герасименко дает бой всем, без взгляда на имена. Ко всему прочему, неплохо и сразу вписался в коллектив перспективный Никита Кривцов, раскрывшийся в минувшем сезоне в «Томи».

    В минувшем туре «Краснодар-2» уступил. Правда, «Балтика» изначально виделась фаворитом встречи (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.65, на ничью за 4.00, а на «Краснодар-2» — за 5.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева находятся в группе лидеров, и явно постараются взять три пункта.

    «Краснодар-2» без боя не сдастся, но в итоге, все же, не сдержит атак хозяев.

    Подопечные Василенко смотрятся сильнее оппонента, к тому же дома воронежцы играют блестяще. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сербия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ирландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Факел» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. «Факел» быстро обуздает молодых «бычков»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры