«Факел» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 18:00 мск. «Факел» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

«Факел» начиная с весеннего цикла — серьезнейший коллектив. Олег Василенко сделал на совесть, и сейчас воронежцы — грозная сила.

На текущий момент в активе у «Факела» 16 набранных очков. Команда занимает 4 место, отставая от 2 места на три пункта.

В минувшем туре «Факел» разочаровал. Выезд в Набережные Челны к КАМАЗу завершился поражением (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

«Факел» забивает не так уж много — 11 мячей в 8 встречах. При этом команда пропускает в среднем гол за игру.

«Краснодар-2»

Молодые «бычки» — середняк ФНЛ. Да, случаются у команды и провалы, но в общем и целом, «Краснодар-2» оправдывает свое существование.

На текущий момент «Краснодар-2» занимает 10 место с 11 очками в активе. Причем забили молодые и перспективные кубанцы 8 мячей, столько же пропустив в свои ворота.

Команда Алексея Герасименко дает бой всем, без взгляда на имена. Ко всему прочему, неплохо и сразу вписался в коллектив перспективный Никита Кривцов, раскрывшийся в минувшем сезоне в «Томи».

В минувшем туре «Краснодар-2» уступил. Правда, «Балтика» изначально виделась фаворитом встречи (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.65, на ничью за 4.00, а на «Краснодар-2» — за 5.00.

Хозяева находятся в группе лидеров, и явно постараются взять три пункта .

«Краснодар-2» без боя не сдастся, но в итоге, все же, не сдержит атак хозяев.

Подопечные Василенко смотрятся сильнее оппонента, к тому же дома воронежцы играют блестяще. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.