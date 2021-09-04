4 сентября, стадион «ББВА Компасс», Хьюстон — «Хьюстон Динамо» будет принимать «Портленд Тимберс» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Старт поединка назначен на 03:00 мск. «Хьюстон Динамо» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон Динамо»

«Хьюстон» выступает в Западной конференции. Там он последний с 19 очками на счету. За 22 поединка команда набрала лишь 3 победы, потерпела 9 поражений и сыграла 10 раз вничью.

В чемпионате у команды один из худших показателей пропущенных голов. Она пропустила 34 мяча и разница сейчас составляет -10.

«Хьюстон Динамо» проиграл четыре из пяти поединков в МЛС. Коллектив проиграл «Миннесоте» 0:2, «Колорадо» 1:2, «Реал Солт-Лейк» 1:2 и снова «Миннесоте» 1:2, а также сыграл вничью с «Далласом» 2:2.

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Нужно отметить, что все 3 победы в этом сезоне «апельсины» одержали в домашних стенах, но при этом без побед дома команда остается уже 6 встреч.

«Портленд Тимберс»

В прошлом матче «дровосеки» прервали безвыигрышную серию выездной победой над «Сиэтлом» со счетом. Как раз с этого соперника серия и началась. Дома «Портленд» проиграл 2:6.

Кроме вышеуказанных результатов у «Тимберз» были поражение от «Остина» со счетом 1:3 и скромная ничья со «Спортинг Канзас-Сити» (1:1).

«Портленд» плохо играет в чужих стенах. У него только две победы в 11 матчах при семи поражениях. Выездная разница голов у гостей худшая на Западе (-12).

До победы над «Сиэтлом» в ответном матче «Портленд» не мог сохранить ворота сухими на протяжении восьми поединков.

Прогноз и ставка

На фаворита, коим является «Хьюстон Динамо», букмекеры дают 2.04. На победу «Тимберз» нам предлагают поставить с коэффициентом 3.40. На ничью выставили коэффициент 3.70.

Встретятся две самые пропускающие команды конференции , в матчах которых чаще всего нулей на табло не бывает .

Можно заиграть ставку с двойным исходом. К примеру, «обе забьют и тотал больше 2.5», которая будет рассчитываться с коэффициентом 1.76.