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    В матче нулей на табло не будет

    «Хьюстон Динамо» — «Портленд Тимберс». Прогноз (к. 1.76) и ставки на футбол, МЛС, 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон Динамо» — «Портленд Тимберс»
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    Дайрон Асприлья
    4 сентября, стадион «ББВА Компасс», Хьюстон — «Хьюстон Динамо» будет принимать «Портленд Тимберс» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Старт поединка назначен на 03:00 мск. «Хьюстон Динамо» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 04 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.02
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
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    «Хьюстон Динамо»

    «Хьюстон» выступает в Западной конференции. Там он последний с 19 очками на счету. За 22 поединка команда набрала лишь 3 победы, потерпела 9 поражений и сыграла 10 раз вничью.

    В чемпионате у команды один из худших показателей пропущенных голов. Она пропустила 34 мяча и разница сейчас составляет -10.

    «Хьюстон Динамо» проиграл четыре из пяти поединков в МЛС. Коллектив проиграл «Миннесоте» 0:2, «Колорадо» 1:2, «Реал Солт-Лейк» 1:2 и снова «Миннесоте» 1:2, а также сыграл вничью с «Далласом» 2:2.

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    Нужно отметить, что все 3 победы в этом сезоне «апельсины» одержали в домашних стенах, но при этом без побед дома команда остается уже 6 встреч.

    «Портленд Тимберс»

    В прошлом матче «дровосеки» прервали безвыигрышную серию выездной победой над «Сиэтлом» со счетом. Как раз с этого соперника серия и началась. Дома «Портленд» проиграл 2:6.

    Кроме вышеуказанных результатов у «Тимберз» были поражение от «Остина» со счетом 1:3 и скромная ничья со «Спортинг Канзас-Сити» (1:1).

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  • 30/08/2021

    • «Портленд» плохо играет в чужих стенах. У него только две победы в 11 матчах при семи поражениях. Выездная разница голов у гостей худшая на Западе (-12).

    До победы над «Сиэтлом» в ответном матче «Портленд» не мог сохранить ворота сухими на протяжении восьми поединков.

    Прогноз и ставка

    На фаворита, коим является «Хьюстон Динамо», букмекеры дают 2.04. На победу «Тимберз» нам предлагают поставить с коэффициентом 3.40. На ничью выставили коэффициент 3.70.

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    Встретятся две самые пропускающие команды конференции, в матчах которых чаще всего нулей на табло не бывает.

    Можно заиграть ставку с двойным исходом. К примеру, «обе забьют и тотал больше 2.5», которая будет рассчитываться с коэффициентом 1.76.

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    «Хьюстон Динамо» — «Портленд Тимберс»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. В матче нулей на табло не будет
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