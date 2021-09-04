«Хьюстон Динамо»
«Хьюстон» выступает в Западной конференции. Там он последний с 19 очками на счету. За 22 поединка команда набрала лишь 3 победы, потерпела 9 поражений и сыграла 10 раз вничью.
В чемпионате у команды один из худших показателей пропущенных голов. Она пропустила 34 мяча и разница сейчас составляет -10.
«Хьюстон Динамо» проиграл четыре из пяти поединков в МЛС. Коллектив проиграл «Миннесоте» 0:2, «Колорадо» 1:2, «Реал Солт-Лейк» 1:2 и снова «Миннесоте» 1:2, а также сыграл вничью с «Далласом» 2:2.
Нужно отметить, что все 3 победы в этом сезоне «апельсины» одержали в домашних стенах, но при этом без побед дома команда остается уже 6 встреч.
«Портленд Тимберс»
В прошлом матче «дровосеки» прервали безвыигрышную серию выездной победой над «Сиэтлом» со счетом. Как раз с этого соперника серия и началась. Дома «Портленд» проиграл 2:6.
Кроме вышеуказанных результатов у «Тимберз» были поражение от «Остина» со счетом 1:3 и скромная ничья со «Спортинг Канзас-Сити» (1:1).
«Портленд» плохо играет в чужих стенах. У него только две победы в 11 матчах при семи поражениях. Выездная разница голов у гостей худшая на Западе (-12).
До победы над «Сиэтлом» в ответном матче «Портленд» не мог сохранить ворота сухими на протяжении восьми поединков.
Прогноз и ставка
На фаворита, коим является «Хьюстон Динамо», букмекеры дают 2.04. На победу «Тимберз» нам предлагают поставить с коэффициентом 3.40. На ничью выставили коэффициент 3.70.
Встретятся две
Можно заиграть ставку с двойным исходом. К примеру, «обе забьют и тотал больше 2.5», которая будет рассчитываться с коэффициентом 1.76.