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    Устроит ли «ПСЖ» праздник голов в Реймсе?

    «Реймс» — «ПСЖ». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбольный матч французской Лиги 1 29 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «ПСЖ»
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    Лионель Месси
    В четвертом туре чемпионата Франции «Реймс» будет принимать «ПСЖ». Матч пройдет на «Огюст Делон» 29 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. «Реймс» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Августа 2021 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 21:45 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 14.00
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  • 7.50
  • 2
  • 1.20
  • Ставка!
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    «Реймс»

    Футбольный клуб из одноименного города набрал 3 очка в трех встречах чемпионата Франции. В этих матчах красно-белые забили и пропустили по 4 мяча и заняли 12-е место в таблице.

    В первом туре «Реймс» сразится с «Ниццей» на «Пьер Моруа». В гостевом поединке команда Оскара Гарсии в основном оборонялась и в итоге удержала ничью — 0:0.

    После нулей на табло в дебютной встрече «Реймс» устроил результативную зарубу с «Монпелье», в ходе которой стороны отгрузили по три мяча и заработали по баллу — 3:3.

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    Не удалось победить «Реймсу» и в третьем туре Лиги 1. В сражении с «Мецом» соперники забили друг другу в первом тайме, а в конце второго схлопотали по удалению (не на поле). Итог — мировая (1:1).

    «ПСЖ»

    Для парижской команды, вокруг которой в последнее время разворачивалось трансферное шоу, сезон стартовал с Суперкубка Франции, в котором она уступила «Лиллю» (0:1).

    После проигранного первого финала «ПСЖ» идет без осечек в регулярном сезоне. В трех встречах команда Маурисио Почеттино забрала 9 очков и возглавила таблицу.

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    • В дебютном матче Лиги 1 парижан ждал неожиданно сложный выезд в Труа, где в битве с одноименным клубом красно-синие добыли волевую победу (2:1).

    Во втором туре «ПСЖ» дома уверенно разобрался со «Страсбуром» (4:2). С таким же результатом ребята Маурисио затащили игру против «Бреста» (4:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Реймса» оценивается в 15.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 8.20, а на победу «ПСЖ» — 1.19.

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    Все фанаты парижан и нейтральные болельщики уже заждались дебюта Месси. Но, как утверждают СМИ, матч четвертого тура «Париж» проведет с аргентинцем в старте.

    Даже без Мбаппе в составе воодушевленные присутствием Лео игроки на кураже могут снести бедный «Реймс». Наши прогноз и ставка — «ПСЖ» выиграет первый тайм с форой -1 за 2.10.

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    «Реймс» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. Устроит ли «ПСЖ» праздник голов в Реймсе?
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