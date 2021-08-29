В четвертом туре чемпионата Франции «Реймс» будет принимать «ПСЖ». Матч пройдет на «Огюст Делон» 29 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. «Реймс» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

Футбольный клуб из одноименного города набрал 3 очка в трех встречах чемпионата Франции. В этих матчах красно-белые забили и пропустили по 4 мяча и заняли 12-е место в таблице.

В первом туре «Реймс» сразится с «Ниццей» на «Пьер Моруа». В гостевом поединке команда Оскара Гарсии в основном оборонялась и в итоге удержала ничью — 0:0.

После нулей на табло в дебютной встрече «Реймс» устроил результативную зарубу с «Монпелье», в ходе которой стороны отгрузили по три мяча и заработали по баллу — 3:3.

Все прогнозы на Лигу 1

Не удалось победить «Реймсу» и в третьем туре Лиги 1. В сражении с «Мецом» соперники забили друг другу в первом тайме, а в конце второго схлопотали по удалению (не на поле). Итог — мировая (1:1).

«ПСЖ»

Для парижской команды, вокруг которой в последнее время разворачивалось трансферное шоу, сезон стартовал с Суперкубка Франции, в котором она уступила «Лиллю» (0:1).

После проигранного первого финала «ПСЖ» идет без осечек в регулярном сезоне. В трех встречах команда Маурисио Почеттино забрала 9 очков и возглавила таблицу.

В дебютном матче Лиги 1 парижан ждал неожиданно сложный выезд в Труа, где в битве с одноименным клубом красно-синие добыли волевую победу (2:1).

Во втором туре «ПСЖ» дома уверенно разобрался со «Страсбуром» (4:2). С таким же результатом ребята Маурисио затащили игру против «Бреста» (4:2).

Прогноз и ставка

Победа «Реймса» оценивается в 15.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 8.20, а на победу «ПСЖ» — 1.19.

Все фанаты парижан и нейтральные болельщики уже заждались дебюта Месси. Но, как утверждают СМИ, матч четвертого тура «Париж» проведет с аргентинцем в старте .

Даже без Мбаппе в составе воодушевленные присутствием Лео игроки на кураже могут снести бедный «Реймс». Наши прогноз и ставка — «ПСЖ» выиграет первый тайм с форой -1 за 2.10.