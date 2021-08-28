Во втором туре чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Эмполи». Матч пройдет на стадионе «Альянц» 28 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

В «Ювентусе» после предыдущего сезона решили завязать с экспериментами. После увольнения Андреа Пирло команду снова возглавил Массимилиано Аллегри. Вариант надежный и проверенный.

Под руководством Аллегри у «Старой синьоры» вообще не было конкурентов в Италии. В минувшем же чемпионате «бьянконери» с трудом попали в топ-4.

На трансферном рынке «Юве» вел себя максимально сдержанно. На данный момент туринский клуб ограничился арендой полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли и покупкой талантливого бразильца Кайо Жорже из «Сантоса».

Все прогнозы на Серию А

Но главное — это, конечно, уход Криштиану Роналду в «МЮ», чей гол в концовке матча первого тура против «Удинезе» (2:2) едва не принес победу теперь уже экс-клубу, но был отменен.

«Эмполи»

«Эмполи» снова в элитном итальянском дивизионе. Сложно, конечно, сказать, надолго ли команда вернулась в Серию А, но безнадежной ее не назовешь.

Во-первых, есть опытный тренер — Аурелио Андреаццоли. Кроме того, клубу удалось усилить состав. Одним из главных новичков стал форвард Патрик Кутроне, который так и не смог заиграть в АПЛ, но до этого отлично проявил себя в составе «Милана».

Сезон «Эмполи» начал в первом раунде Кубка Италии, одержав домашнюю победу над «Виченцой» со счетом 4:2.

В первом туре итальянской Серии А коллектив потерпел крупное поражение от «Лацио» (1:3) на своем поле.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,45.