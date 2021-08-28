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    Все новости спорта

    Одержит ли «Ювентус» первую победу в новом сезоне?

    «Ювентус» — «Эмполи». Прогноз и ставка (к. 2.45) на футбольный матч итальянской Серии А 28 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Эмполи»
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    «Ювентус» не выиграл в первом туре
    Во втором туре чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Эмполи». Матч пройдет на стадионе «Альянц» 28 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Августа 2021 года
    Ювентус
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    •  Ювентус 21:45 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.25
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  • 6.50
  • 2
  • 12.00
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    В «Ювентусе» после предыдущего сезона решили завязать с экспериментами. После увольнения Андреа Пирло команду снова возглавил Массимилиано Аллегри. Вариант надежный и проверенный.

    Под руководством Аллегри у «Старой синьоры» вообще не было конкурентов в Италии. В минувшем же чемпионате «бьянконери» с трудом попали в топ-4.

    На трансферном рынке «Юве» вел себя максимально сдержанно. На данный момент туринский клуб ограничился арендой полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли и покупкой талантливого бразильца Кайо Жорже из «Сантоса».

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    Но главное — это, конечно, уход Криштиану Роналду в «МЮ», чей гол в концовке матча первого тура против «Удинезе» (2:2) едва не принес победу теперь уже экс-клубу, но был отменен.

    «Эмполи»

    «Эмполи» снова в элитном итальянском дивизионе. Сложно, конечно, сказать, надолго ли команда вернулась в Серию А, но безнадежной ее не назовешь.

    Во-первых, есть опытный тренер — Аурелио Андреаццоли. Кроме того, клубу удалось усилить состав. Одним из главных новичков стал форвард Патрик Кутроне, который так и не смог заиграть в АПЛ, но до этого отлично проявил себя в составе «Милана».

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    • Сезон «Эмполи» начал в первом раунде Кубка Италии, одержав домашнюю победу над «Виченцой» со счетом 4:2.

    В первом туре итальянской Серии А коллектив потерпел крупное поражение от «Лацио» (1:3) на своем поле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 6,00.

    Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,45.

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    «Ювентус» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Ювентус» первую победу в новом сезоне?
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