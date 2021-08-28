«Ювентус»
В «Ювентусе» после предыдущего сезона решили завязать с экспериментами. После увольнения Андреа Пирло команду снова возглавил Массимилиано Аллегри. Вариант надежный и проверенный.
Под руководством Аллегри у «Старой синьоры» вообще не было конкурентов в Италии. В минувшем же чемпионате «бьянконери» с трудом попали в топ-4.
На трансферном рынке «Юве» вел себя максимально сдержанно. На данный момент туринский клуб ограничился арендой полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли и покупкой талантливого бразильца Кайо Жорже из «Сантоса».
Но главное — это, конечно, уход Криштиану Роналду в «МЮ», чей гол в концовке матча первого тура против «Удинезе» (2:2) едва не принес победу теперь уже экс-клубу, но был отменен.
«Эмполи»
«Эмполи» снова в элитном итальянском дивизионе. Сложно, конечно, сказать, надолго ли команда вернулась в Серию А, но безнадежной ее не назовешь.
Во-первых, есть опытный тренер — Аурелио Андреаццоли. Кроме того, клубу удалось усилить состав. Одним из главных новичков стал форвард Патрик Кутроне, который так и не смог заиграть в АПЛ, но до этого отлично проявил себя в составе «Милана».
Сезон «Эмполи» начал в первом раунде Кубка Италии, одержав домашнюю победу над «Виченцой» со счетом 4:2.
В первом туре итальянской Серии А коллектив потерпел крупное поражение от «Лацио» (1:3) на своем поле.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.
Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 6,00.
Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,45.