ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунСвязка Дзюба-Азмун вернулась. «Зенит» наказал ЦСКА за плохую реализацию Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФАЖеребьёвка Лиги чемпионов 2021/2022 Жеребьёвка Лиги Европы 2021/2022. Новая эмблемаЖеребьёвка Лиги Европы 2021/2022. Онлайн
  • 01:37
    • Источник: Роналду уведомил руководство «Ювентуса» о намерении уйти
  • 01:14
    • СМИ: Мбаппе сообщил игрокам ПСЖ, что уходит в «Реал»
  • 20:24
    • «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме»
  • 23:39
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейра» в квалификации Лиги конференций
  • 22:43
    • Гол Азмуна принес «Зениту» домашнюю победу над ЦСКА
  • 22:34
    • «Ахмат» вырвал победу у «Арсенала» в Грозном
  • 20:46
    • Жоржиньо — лучший игрок сезона-2020/21 по версии УЕФА, Тухель — лучший тренер
    Все новости спорта

    Ожидать ли голов от игры на «Артемио Франки»?

    «Фиорентина» — «Торино». Прогноз и ставка (к. 2.02) на футбольный матч итальянской Серии А 28 августа 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Торино»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоренцо Венути
    Во втором туре чемпионата Италии «Фиорентина» будет принимать «Торино». Матч пройдет на стадионе «Артемио Франки» 28 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 28 Августа 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Торино Торино
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
    •

    «Фиорентина»

    В конце июля и начале августа флорентийский клуб сыграл четыре предсезонных матча, в каждом из которых победил. Однако это были игры с откровенно слабыми противниками.

    В дебютном товарняке «Фиорентина» разгромила любительскую команду из Германии (7:1), а затем она снесла итальянский коллектив «Левико Терме» (9:0).

    Еще одну крупную победу подопечные Винченцо Итальяно добыли в поединке с «Виртус Верона» (4:0), а через неделю они обыграли «Эспаньол» в серии пенальти (0:0, 4:2 п.).

    Все прогнозы на Серию А

    На старте нового сезона «Фиорентина» легко справилась с «Козенцей» в 1/32 финала Кубка Италии (4:0), а вот в Серии А «фиалки» потерпели поражение от «Ромы» (1:3).

    «Торино»

    Как и «Фиорентина», туринская команда также приняла участие в четырех поединках предсезонки. И стартовали контрольные матчи «быков» с погрома «Обермайса» (11:0).

    Позже подопечные Ивана Юрича не смогли выявить сильнейшего в игре с «Аль-Фат» из Саудовской Аравии (0:0), а в двух следующих играх «Торино» и вовсе слился «Ренну» (0:1) и «Аз Алкмару» (1:2).

  • Где может продолжить карьеру Роналду?
  • Будущее португальца этим летом все еще остается под вопросом
  • 25/08/2021

    • Дебютный официальный поединок «Торино» провел в кубке Италии против «Кремонезе». Напряженная битва не принесла голов ни в основное, ни в доп. время. Исход решился в серии пенальти в пользу туринцев 4:1 п.

    Первым соперником «Торино» в Серии А оказалась «Аталанта». На стадионе «Олимпико» команда Ивана Юрича упустила 1 балл, потерпев поражение (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Фиорентины» оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.56, а на победу «Торино» — 3.32.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В очном матче сойдутся команды, чьи поединки зачастую получаются скромными. Да и в пяти последних очных встречах только раз оппоненты суммарно забивали больше 2 голов.

    Сейчас клубы перестраиваются с новыми тренерами, из-за чего атака может временно барахлить. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Химки — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нант — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Малага — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Валенсия — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фиорентина» — «Торино»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. Ожидать ли голов от игры на «Артемио Франки»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры