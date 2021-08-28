Во втором туре чемпионата Италии «Фиорентина» будет принимать «Торино». Матч пройдет на стадионе «Артемио Франки» 28 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

В конце июля и начале августа флорентийский клуб сыграл четыре предсезонных матча, в каждом из которых победил. Однако это были игры с откровенно слабыми противниками.

В дебютном товарняке «Фиорентина» разгромила любительскую команду из Германии (7:1), а затем она снесла итальянский коллектив «Левико Терме» (9:0).

Еще одну крупную победу подопечные Винченцо Итальяно добыли в поединке с «Виртус Верона» (4:0), а через неделю они обыграли «Эспаньол» в серии пенальти (0:0, 4:2 п.).

Все прогнозы на Серию А

На старте нового сезона «Фиорентина» легко справилась с «Козенцей» в 1/32 финала Кубка Италии (4:0), а вот в Серии А «фиалки» потерпели поражение от «Ромы» (1:3).

«Торино»

Как и «Фиорентина», туринская команда также приняла участие в четырех поединках предсезонки. И стартовали контрольные матчи «быков» с погрома «Обермайса» (11:0).

Позже подопечные Ивана Юрича не смогли выявить сильнейшего в игре с «Аль-Фат» из Саудовской Аравии (0:0), а в двух следующих играх «Торино» и вовсе слился «Ренну» (0:1) и «Аз Алкмару» (1:2).

Дебютный официальный поединок «Торино» провел в кубке Италии против «Кремонезе». Напряженная битва не принесла голов ни в основное, ни в доп. время. Исход решился в серии пенальти в пользу туринцев 4:1 п.

Первым соперником «Торино» в Серии А оказалась «Аталанта». На стадионе «Олимпико» команда Ивана Юрича упустила 1 балл, потерпев поражение (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Фиорентины» оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.56, а на победу «Торино» — 3.32.

В очном матче сойдутся команды, чьи поединки зачастую получаются скромными. Да и в пяти последних очных встречах только раз оппоненты суммарно забивали больше 2 голов.