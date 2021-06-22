«ХБ Торсхавн»
Для «ХБ Торсхавн» данное выступление в самом престижном еврокубке будет уже 11 по счету. И только в
Произошло это событие в сезоне 2014/15, когда «красно-черные» обыграли в 2-матчевой дуэли «Линкольн» из Гибралтара (5:2 и 1:1), однако в следующем этапе дважды проиграли сербскому «Партизану» (1:3 и 0:3).
В минувшем евросезоне фарерский коллектив выступил в Лиге Европы и был выбит там на первой же стадии квалификации, проиграв там «Гленторану» из Северной Ирландии (0:1).
Чемпионат Фарер идет сейчас в самом разгаре. После 13 туров «ХБ Торсхавн» идет на втором месте, но на защиту титула особо уже не рассчитывает, так как много отстает от лидера.
«Интер» Эскальдес-Энгордани
«Интер» только в
Перебравшись в Лиге Европы клуб из Андорры и там не задержался. Во втором отборочном раунде он в родных стенах потерпел фиаско от ирландского «Дандолка» (0:1), который в итоге пробился в групповой этап соревнования.
Свой последний поединок «черно-синие» провели еще в конце мая, уступив тогда в рамках внутреннего первенства, прервав тем самым на тот момент свою 5-матчевую беспроигрышную серию.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «ХБ Торсхавн» — 1.60, победа «Интера» — 4.80, ничья — 3.52.
Проход: «ХБ Торсхавн» — 1.40; «Интера» — 2.90.
Прогнозируем, что более опытный в еврокубках фарерский клуб выиграет у оппонента еще по итогам основного времени и, скорее всего, с разницей в несколько мячей.