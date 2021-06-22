Во вторник, 22 июня, стартует новый сезон Лиги чемпионов. В полуфинальном матче предварительного раунда в Албании в городе Дуррес фарерский «ХБ Торсхавн» сыграет с «Интером» из Андорры. Встреча начнется в 21:00 по мск. «ХБ Торсхавн» — «Интер» Эскальдес-Энгордани: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ХБ Торсхавн»

Для «ХБ Торсхавн» данное выступление в самом престижном еврокубке будет уже 11 по счету. И только в одном случае он смог преодолеть хотя бы один раунд турнира.

Произошло это событие в сезоне 2014/15, когда «красно-черные» обыграли в 2-матчевой дуэли «Линкольн» из Гибралтара (5:2 и 1:1), однако в следующем этапе дважды проиграли сербскому «Партизану» (1:3 и 0:3).

В минувшем евросезоне фарерский коллектив выступил в Лиге Европы и был выбит там на первой же стадии квалификации, проиграв там «Гленторану» из Северной Ирландии (0:1).

Все прогнозы на футбол

Чемпионат Фарер идет сейчас в самом разгаре. После 13 туров «ХБ Торсхавн» идет на втором месте, но на защиту титула особо уже не рассчитывает, так как много отстает от лидера.

«Интер» Эскальдес-Энгордани

«Интер» только в прошлом сезоне дебютировал в еврокубках , также приняв участие в Лиге чемпионов, где на аналогичном этапе был выбит «Дритой» из Косово, проиграв со счетом 1:2.

Перебравшись в Лиге Европы клуб из Андорры и там не задержался. Во втором отборочном раунде он в родных стенах потерпел фиаско от ирландского «Дандолка» (0:1), который в итоге пробился в групповой этап соревнования.

Свой последний поединок «черно-синие» провели еще в конце мая, уступив тогда в рамках внутреннего первенства, прервав тем самым на тот момент свою 5-матчевую беспроигрышную серию.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «ХБ Торсхавн» — 1.60, победа «Интера» — 4.80, ничья — 3.52.

Проход: «ХБ Торсхавн» — 1.40; «Интера» — 2.90.

Прогнозируем, что более опытный в еврокубках фарерский клуб выиграет у оппонента еще по итогам основного времени и, скорее всего, с разницей в несколько мячей.