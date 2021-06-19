Сборная Венгрии
У венгров настроение, мягко говоря, не ахти. Стартовый тур завершился разгромным поражением от Португалии (0:3).
Ко всем бедам, травмирован хавбек Даниэль Газдаг. Зато с французами сборная Венгрии сыграет в родном Будапеште.
Правда, в этой встрече мадьярам нужно, как минимум, не проиграть. При всем при этом, французы смотрятся куда убедительнее по всем статьям.
Против Франции Венгрия играла неоднократно, но выиграла лишь однажды. Вот только случилось сие еще 40 (!) лет тому назад.
Сборная Франции
Франция верна себе и своим амбициям. «Трехцветные» стартовали с минимальной виктории над Германией.
Разумеется, в группе смерти, коей можно считать квартет F, каждый балл — на вес золота. Португальцы и те же немцы также настроены очень серьезно.
Нет сомнений, что сборная Франции сейчас в самой лучшей диспозиции. Победят венгров — и путевка в плей-офф в кармане.
У французов в строю все сильнейшие. Главное, на ходу Килиан Мбаппе, который отлично проявил в первом туре.
Прогноз и ставка
Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Францию за 1.30, на ничью за 5.25, а на Венгрию — за 11.00.
Венграм ничего не остается, кроме как активно идти в атаку.
Сборная Франции
Один из фаворитов Евро покажет свою силу в матче с потенциальным аутсайдером группы. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Франции -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.10. Для остальных — более умеренный прогноз.