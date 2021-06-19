Венгрия сыграет на своем поле с Францией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 19 июня, начало — в 16:00 мск. Венгрия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Венгрия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Венгрии

У венгров настроение, мягко говоря, не ахти. Стартовый тур завершился разгромным поражением от Португалии (0:3).

Ко всем бедам, травмирован хавбек Даниэль Газдаг. Зато с французами сборная Венгрии сыграет в родном Будапеште.

Правда, в этой встрече мадьярам нужно, как минимум, не проиграть. При всем при этом, французы смотрятся куда убедительнее по всем статьям.

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Против Франции Венгрия играла неоднократно, но выиграла лишь однажды. Вот только случилось сие еще 40 (!) лет тому назад.

Сборная Франции

Франция верна себе и своим амбициям. «Трехцветные» стартовали с минимальной виктории над Германией.

Разумеется, в группе смерти, коей можно считать квартет F, каждый балл — на вес золота. Португальцы и те же немцы также настроены очень серьезно.

Нет сомнений, что сборная Франции сейчас в самой лучшей диспозиции. Победят венгров — и путевка в плей-офф в кармане.

У французов в строю все сильнейшие. Главное, на ходу Килиан Мбаппе, который отлично проявил в первом туре.

Прогноз и ставка

Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Францию за 1.30, на ничью за 5.25, а на Венгрию — за 11.00.

Венграм ничего не остается, кроме как активно идти в атаку.

Сборная Франции на голову сильнее оппонента , и продемонстрирует это на деле.

Один из фаворитов Евро покажет свою силу в матче с потенциальным аутсайдером группы. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Франции -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.10. Для остальных — более умеренный прогноз.