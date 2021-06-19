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    Франция разгромит венгров?

    Венгрия — Франция. Дерзкая ставка за 4.10 на матч Евро-2020 19 июня 2021 года

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    Килиан Мбаппе
    Венгрия сыграет на своем поле с Францией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 19 июня, начало — в 16:00 мск. Венгрия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Венгрия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа F 19 Июня 2021 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 16:00 Франция Франция
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.50
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.32
  • Ставка!
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    Сборная Венгрии

    У венгров настроение, мягко говоря, не ахти. Стартовый тур завершился разгромным поражением от Португалии (0:3).

    Ко всем бедам, травмирован хавбек Даниэль Газдаг. Зато с французами сборная Венгрии сыграет в родном Будапеште.

    Правда, в этой встрече мадьярам нужно, как минимум, не проиграть. При всем при этом, французы смотрятся куда убедительнее по всем статьям.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Против Франции Венгрия играла неоднократно, но выиграла лишь однажды. Вот только случилось сие еще 40 (!) лет тому назад.

    Сборная Франции

    Франция верна себе и своим амбициям. «Трехцветные» стартовали с минимальной виктории над Германией.

    Разумеется, в группе смерти, коей можно считать квартет F, каждый балл — на вес золота. Португальцы и те же немцы также настроены очень серьезно.

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    • Нет сомнений, что сборная Франции сейчас в самой лучшей диспозиции. Победят венгров — и путевка в плей-офф в кармане.

    У французов в строю все сильнейшие. Главное, на ходу Килиан Мбаппе, который отлично проявил в первом туре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Францию за 1.30, на ничью за 5.25, а на Венгрию — за 11.00.

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    Венграм ничего не остается, кроме как активно идти в атаку.

    Сборная Франции на голову сильнее оппонента, и продемонстрирует это на деле.

    Один из фаворитов Евро покажет свою силу в матче с потенциальным аутсайдером группы. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Франции -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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