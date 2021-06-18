Хорватия сыграет на своем поле с Чехией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 18 июня, начало — в 19:00 мск. Хорватия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Хорватия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Хорватии

Хорваты стартовали не лучшим образом. Даже минимальное поражение от англичан вряд ли можно как-то оправдать.

Тем более, Лука Модрич и компания смотрелись не слишком ярко. Быть может, всю свою мощь сборная Хорватии приберегла на оставшиеся поединки?!

Разумеется, иных целей, кроме как добыть первые три очка на отчетную встречу хорваты не ставят. Как минимум, по составу они сильнее чехов.

Все прогнозы на Евро-2020

Против чехов Хорватия играла лишь дважды. Баланс в пользу «клетчатых» — победа и ничья, причем оба матча выдались результативными.

Сборная Чехии

Чехия переиграла шотландцев (0:2). Дубль оформил Патрик Шик, второй гол в исполнении которого стал хитом просмотров на YouTube.

Вообще, сборная Чехии вполне способна удивить. Быть может, как четверть века назад, когда команда сенсационно пробилась в финал Евро-96.

Чехи пока сыроваты, и матч с Хорватией — прекрасная проверка на прочность. Тем более, с учетом не лучшего настроения в стане соперника.

Чехи будут удовлетворены даже ничьей. Впрочем, Шик и компания наверняка не будут отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Хорватию за 2.18, на ничью за 3.38, а на Чехию — за 3.66.

Хорватам ничего не остается, кроме как активно идти в атаку .

Чехи наверняка будут действовать вторым номером, и постараются взять хотя бы балл.

В составах обеих команд имеются сильные атакующие исполнители, так что встреча наверняка станет результативной. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — более умеренный прогноз.