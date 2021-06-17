В четверг, 17 июня, в 13-м туре чемпионата Белоруссии по футболу в городе Гродно местный футбольный клуб «Неман» сыграет со «Славией» из Мозыря. Стартовый свисток будет дан в 20:00 по мск. «Неман» — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Неман»

«Неман», закончивший минувшее первенство на пятой позиции, в текущем чемпионате после 12 туров идет аж на 14 строке среди 16 участников, имея на своем счету всего семь пунктов.

У «оленей» пока за всю турнирную дистанцию числится всего лишь одна виктория , добытая 7 мая на выезде над «Сморгонью» со счетом 2:0. Также они четыре раза сыграли вничью и семь встреч проиграли.

В минувшем игровым днем клуб из Гродно крупно на выезде уступил БАТЭ со счетом 0:3, а перед этим расписал домашнюю мировую со «Спутником» 2:2 и дважды терпел фиаско — 1:2 на своем поле от солигорского «Шахтера» и в Бресте 0:2 от «Руха».

Все прогнозы на футбол

В шести домашних поединках текущего чемпионата Белоруссии «Неман» еще не выигрывал, два раза сыграв вничью при четырех неудачах, разница мячей составляет 4:9.

«Славия» Мозырь

После 12 сыгранных туров «Славия» находится на строку выше своего предстоящего противника, имея в своей копилке восемь баллов.

«Славяне» неудачно провели последние три игры чемпионата, проиграв во всех . Сперва в этом отрезке они потерпели домашнее фиаско от «Гомеля» 2:4, а затем уступили в Борисове БАТЭ 0:3 и в родных стенах «Минску» 1:2.

Перед этим клуб из Мозыря в четырех сыгранных встречах добился двух викторий, переиграв 2:1 «Слуцк» дома и 2:0 «Спутник» в гостях, а также по разу сыграв вничью и проиграв.

На выезде «Славия» в текущем первенстве добилась одной виктории и четыре раза уходила с поля поверженной. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 4:10.

В прошлом чемпионате эти клубы обменялись гостевыми викториями — 1:2 и 3:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Немана» — 1.60, победа «Славии» — 4.66, ничья — 3.82.

Несмотря на три фиаско подряд, букмекеры отдают большой процент победе хозяевам. Однако мы с ними не согласны, и считаем, что «славяне» вполне могут не уступить в данной игре. Поэтому наша ставка — Х2.