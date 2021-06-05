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    Каталонцы не упустят путевку в финал

    «Альмерия» — «Жирона». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 5 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Жирона»
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    «Жирона»
    В субботу, 5 июня, в ответной полуфинальной игре плей-офф за путевку в испанскую Примеру «Альмерия» на своем поле сыграет с «Жироной». Игра начнется в 22:00 по мск. «Альмерия» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Альмерия»

    В первом поединке этих команд весомую заявку на выход в финал плей-офф сделала «Жирона», которая обыграла «Альмерию» на своей арене со счетом 3:0, забив два гола уже до 5-й минуты.

    Андалузцы в этом поединке имели небольшое территориальное преимущество, но так за весь матч и не смогли нанести ни одного удара в свор ворот каталонцев, в то время, как голкипер гостей совершил еще пару сэйвов, не позволив довести результат до более крупного.

    Стоит отметить, что это фиаско стало для «Алемерии» всего вторым за последние девять встреч первенства. Правда, за этот период она победила всего трижды и еще четыре встречи свела вничью.

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    За девять минувших домашних игр «красно-белые» только раз уступили, трижды они добивались викторий и пять встреч свели вничью.

    «Жирона»

    «Жирондинцы» же этой викторий продлили свою беспроигрышную серию до девяти матчей, где только раз сыграли вничью и добились аж восемь выигрышей.

    Правда, в половине случаев победы были минимальные, но за все это время коллектив пропустил в свои ворота всего лишь два мяча. Один из них в последнем туре регулярки от «Картахены», единственный раз тогда потеряв очки — 1:1.

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    • Каталонцы за последние девять гостевых поединков только раз уходили с поля поверженными. Еще в этот период они по четыре раза играли вничью и побеждали.

    В текущем регулярном чемпионате на поле «Жироны» победу праздновала «Альмерия» (1:0), а в другом поединке была мировая со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 2.00, победа «Жироны» — 3.80, ничья — 3.52.

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    Проход: «Жироны» — 1.01; «Альмерии» — 16.50.

    Каталонцы после хорошего задела в первом матче могут даже позволить себе проиграть. Прогнозируем, что «Алемерия» победит в этом поединке, но отыграться не сможет.

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