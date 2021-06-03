3 июня на стадионе «Бентелер-Арена» (Падерборн, Германия) сборная Турции примет сборную Молдавии в рамках товарищеского поединка. Начало матча в 20:00 по мск. Турция — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Турция

Перед грядущим поединком сборная Турции не проигрывает в пяти матчах кряду. При этом в трех из них она победила и в двух сыграла вничью.

Турки блестяще стартовали в квалификации на чемпионат мира-2022. Еще бы, ведь команда Шенола Гюнеша дома уверенно одолела голландцев (4:2).

Более того, Турция затем на выезде добыла еще один прекрасный результат. Перспективные норвежцы были биты со счетом 0:3!

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Тем удивительно было видеть, как затем коллективу не сумел победить дома Латвию (3:3), но он остался лидером группы.

После этого в мае турки переиграли дома Азербайджан (2:1) и сыграли вничью с Гвинеей (0:0) в товарищеских встречах.

Молдавия

Сборная Молдавии уже 21 поединок кряду не знает побед во всех турнирах. В предыдущий раз она победила Андорру (1:0) в июне 2019 года.

Команда начала отбора на ЧМ-2022 — хуже не придумаешь. Для начала молдаване упустили верную победу в матче с фарерцами (1:1).

После чего их ждал страшный разгром в Дании. Скандинавы не оставили от коллектива камня на камне — 8:0.

В своем предыдущем поединке сборная снова потерпела разгром, хотя и не настолько крупный — 1:4 от Израиля дома.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,23.

Успех гостей оценивается в 11,50, тогда как ничья — в 6,30.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,37.