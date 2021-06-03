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    Как Турция проведет последнюю репетицию перед Евро-2020?

    Турция — Молдавия. Прогноз (к. 2.37) и ставки на международный товарищеский матч 3 июня 2021 года

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    Турция не проигрывает пять матчей кряду
    3 июня на стадионе «Бентелер-Арена» (Падерборн, Германия) сборная Турции примет сборную Молдавии в рамках товарищеского поединка. Начало матча в 20:00 по мск. Турция — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 03 Июня 2021 года
    Молдавия
  • Кишинёв
    •  Молдавия 20:00 Турция Турция
  • Анкара
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.50
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 1.21
  • Ставка!
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    Турция

    Перед грядущим поединком сборная Турции не проигрывает в пяти матчах кряду. При этом в трех из них она победила и в двух сыграла вничью.

    Турки блестяще стартовали в квалификации на чемпионат мира-2022. Еще бы, ведь команда Шенола Гюнеша дома уверенно одолела голландцев (4:2).

    Более того, Турция затем на выезде добыла еще один прекрасный результат. Перспективные норвежцы были биты со счетом 0:3!

    Календарь и таблица Евро-2020

    Тем удивительно было видеть, как затем коллективу не сумел победить дома Латвию (3:3), но он остался лидером группы.

    После этого в мае турки переиграли дома Азербайджан (2:1) и сыграли вничью с Гвинеей (0:0) в товарищеских встречах.

    Молдавия

    Сборная Молдавии уже 21 поединок кряду не знает побед во всех турнирах. В предыдущий раз она победила Андорру (1:0) в июне 2019 года.

    Команда начала отбора на ЧМ-2022 — хуже не придумаешь. Для начала молдаване упустили верную победу в матче с фарерцами (1:1).

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    • После чего их ждал страшный разгром в Дании. Скандинавы не оставили от коллектива камня на камне — 8:0.

    В своем предыдущем поединке сборная снова потерпела разгром, хотя и не настолько крупный — 1:4 от Израиля дома.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,23.

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    Успех гостей оценивается в 11,50, тогда как ничья — в 6,30.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,37.

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