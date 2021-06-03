Турция
Перед грядущим поединком сборная Турции не проигрывает в пяти матчах кряду. При этом в трех из них она победила и в двух сыграла вничью.
Турки блестяще стартовали в квалификации на чемпионат мира-2022. Еще бы, ведь команда Шенола Гюнеша дома уверенно одолела голландцев (4:2).
Более того, Турция затем на выезде добыла еще один прекрасный результат. Перспективные норвежцы были биты со счетом 0:3!
Тем удивительно было видеть, как затем коллективу не сумел победить дома Латвию (3:3), но он остался лидером группы.
После этого в мае турки переиграли дома Азербайджан (2:1) и сыграли вничью с Гвинеей (0:0) в товарищеских встречах.
Молдавия
Сборная Молдавии уже 21 поединок кряду не знает побед во всех турнирах. В предыдущий раз она победила Андорру (1:0) в июне 2019 года.
Команда начала отбора на ЧМ-2022 — хуже не придумаешь. Для начала молдаване упустили верную победу в матче с фарерцами (1:1).
После чего их ждал страшный разгром в Дании. Скандинавы не оставили от коллектива камня на камне — 8:0.
В своем предыдущем поединке сборная снова потерпела разгром, хотя и не настолько крупный — 1:4 от Израиля дома.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,23.
Успех гостей оценивается в 11,50, тогда как ничья — в 6,30.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,37.