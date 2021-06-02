В среду, 2 июня, сборная Франции дома сыграет в контрольном поединке с национальной командой Уэльса. Начало — в 22:05 по мск. Франция — Уэльс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Франция подходит к матчу в роли лидера квартета D отбора на ЧМ-2022. После осечки в первом туре, когда подопечные Дешама сыграли вничью 1:1 с Украиной, они победили сборные Казахстана (2:0) и Боснии и Герцеговины (1:0).

До ничьи с Украиной французы выиграли три раза подряд. Со счетом 2:1 «Трехцветные» обыграли Хорватию, со счетом 4:2 они победили Швецию и с минимальным результатом 1:0 одолели Португалию.

Последнее поражение в официальных выступлениях сборная Франции терпела в июне позапрошлого года.

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В целом, беспроигрышная серия коллектива составляет пять поединков, в которых было четыре победы и одна ничья. Важным событием станет возвращение Карима Бензема в сборную после нескольких лет отсутствия.

Уэльс

Сборная Уэльса потерпела одно поражение в восьми предыдущих матчах. Пять из них она выиграла и два свела вничью.

«Драконы» стартовали в отборе на ЧМ-2022 откровенно неудачно. Все-таки поражение от Бельгии (3:1) в планы явно не входило.

После того коллектив сыграл еще и товарищеский поединок. Команда сумела минимально обыграть Мексику.

Но в последнем на сегодня матче подопечные Райана Гиггза, которого недавно отстранили от работы за возможное избиение своей бывшей девушки, победили конкурета в группе Чехию (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом Францию, коэффициент на победу которой равен 1,22.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,37.