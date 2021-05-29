«Брентфорд»
В регулярной части чемпионата «Брентфорд» занял третье место, отстав на четыре очка от «Уотфорда», финишировавший на второй позиции.
Заканчивали розыгрыш Чемпионшипа «пчелы» 12-матчевой беспроигрышной серией, по шесть раз победив и сыграв вничью в данном периоде. При этом только в двух случаях в этом отрезке они не смогли забить хотя бы один гол.
В полуфинальном раунде плей-офф команда из Лондона по сумме двух встреч оказалась сильней «Борнмута». На выезде «Брентфорд» уступил со счетом 0:1, после чего на домашнем поле взял убедительный реванш, выиграв 3:1.
Стоит отметим, что у «Брентфорда» по итогам регулярного чемпионата была лучшая атака в лиге. В 46 проведенных матчах лондонцы забили 79 голов.
«Суонси»
«Суонси» в регулярном первенстве Чемпионшипа стал четвертым, набрав на семь очков меньше, чем предстоящий противник.
За пять последних туров чемпионата валлийцы одержали только одну победу при двух ничьих и таком же количестве поражений. Из 11 последних поединков они выиграли лишь три при пяти фиаско.
В полуфинале плей-офф «лебеди» сумели пройти «Барнсли». В первом поединке на выезде они одолели соперника со счетом 1:0, а дома добились приемлемой для себя ничьи 1:1.
В этом сезоне оба матча между «Брентфордом» и «Суонси» завершились со счетом 1:1. К слову, «пчелы» выиграли три из шести предыдущих матчей против валлийцев.
Прогноз и ставка на «Брентфорд» — «Суонси»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Брентфорд» — 1.86, победа «Суонси» — 4.58, ничья — 3.46.
Проход: «Брентфорд» — 1.42; «Суонси» — 2.90.
Так как на кону будет путевка в АПЛ, поэтому от поединка вряд ли можно ожидать высокой результативности, тем более только один из четырех очных встреч этих команд был верховым. Ставим в этом матче на ТМ 2,0.