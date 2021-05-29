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    Путевку в АПЛ разыграют в низовой манере

    «Брентфорд» — «Суонси». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Англии, 29 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Суонси»
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    «Брентфорд» — «Суонси»
    В субботу, 29 мая, в финальном матче плей-офф за последнюю путевку в Премьер-лигу «Брентфорд» сыграет с «Суонси». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 17:00 по мск. «Брентфорд» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брентфорд»

    В регулярной части чемпионата «Брентфорд» занял третье место, отстав на четыре очка от «Уотфорда», финишировавший на второй позиции.

    Заканчивали розыгрыш Чемпионшипа «пчелы» 12-матчевой беспроигрышной серией, по шесть раз победив и сыграв вничью в данном периоде. При этом только в двух случаях в этом отрезке они не смогли забить хотя бы один гол.

    В полуфинальном раунде плей-офф команда из Лондона по сумме двух встреч оказалась сильней «Борнмута». На выезде «Брентфорд» уступил со счетом 0:1, после чего на домашнем поле взял убедительный реванш, выиграв 3:1.

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    Стоит отметим, что у «Брентфорда» по итогам регулярного чемпионата была лучшая атака в лиге. В 46 проведенных матчах лондонцы забили 79 голов.

    «Суонси»

    «Суонси» в регулярном первенстве Чемпионшипа стал четвертым, набрав на семь очков меньше, чем предстоящий противник.

    За пять последних туров чемпионата валлийцы одержали только одну победу при двух ничьих и таком же количестве поражений. Из 11 последних поединков они выиграли лишь три при пяти фиаско.

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    • В полуфинале плей-офф «лебеди» сумели пройти «Барнсли». В первом поединке на выезде они одолели соперника со счетом 1:0, а дома добились приемлемой для себя ничьи 1:1.

    В этом сезоне оба матча между «Брентфордом» и «Суонси» завершились со счетом 1:1. К слову, «пчелы» выиграли три из шести предыдущих матчей против валлийцев.

    Прогноз и ставка на «Брентфорд» — «Суонси»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Брентфорд» — 1.86, победа «Суонси» — 4.58, ничья — 3.46.

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    Проход: «Брентфорд» — 1.42; «Суонси» — 2.90.

    Так как на кону будет путевка в АПЛ, поэтому от поединка вряд ли можно ожидать высокой результативности, тем более только один из четырех очных встреч этих команд был верховым. Ставим в этом матче на ТМ 2,0.

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