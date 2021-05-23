В 38-м туре итальянской Серии А «Наполи» на своем поле примет «Верону». Поединок состоится 23 мая и начнется в 21:45 по мск. «Наполи» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Неаполитанцы с 76 очками идут после 37 туров на четвертом месте и вполне могут выпасть из топ-4. Чтобы этого точно не случилось им необходима победа над «Вероной».

Подопечные Дженнаро Гаттузо начали май с упущенной домашней победы над «Кальяри» (1:1), после чего на выезде разгромили «Специю» со счетом 4:1.

В последних матчах «Наполи» дома разгромил «Удинезе» (5:1) и на выезде справился с «Фиорентиной» (2:0).

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В 37 турах Серии А неаполитанцы забили 85 голов и пропустили 40. Лоренцо Инсинье записал на свой счет 19 мячей, еще 11 у Лосано и 10 у Осимхена. Не сыграют Максимович, Кулибали, Гулям и Лоботка.

«Верона»

Веронский клуб после 37 туров идет на 10-м месте с 44 очками и не имеет никакой турнирной мотивации — команде не грозят ни стыки, ни еврокубки.

В мае подопечные Ивана Юрича на своем поле сначала упустили победу над «Специей» (1:1), а потом спаслись от поражения в матче с «Торино» (1:1).

В последних матчах «Верона» в гостях проиграла «Кротоне» (1:2), а потом упустила домашнюю победу над «Болоньей» (2:2).

В 37 матчах чемпионата Италии «Верона» забила 45 голов и пропустила 47, Антонин Барак записал на свой счет 7 мячей, еще 6 у Маттиа Дзакканьи. Не сыграют Бенасси и Виейра.

Прогноз и ставка

На победу «Наполи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.23, на ничью в основное время — 7.20, а на победу «Вероны» — 12.00.

В первом круге «Верона» победила дома 3:1. В прошлом сезоне «Наполи» выиграл оба матча со счетом 2:0.

Неаполитанцы выиграли 8 из 10 последних матчей с «Вероной», причем 6 из них всухую. Прогнозируем, что «Наполи» победит .

Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 1.98 и ТМ 3,5 за 1.93.