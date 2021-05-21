«Леванте» сыграет на своем поле против «Кадиса» в рамках заключительного 38-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 мая, начало — в 22:00 мск. «Леванте» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» за тур до финиша находится в турнирной таблице на 14-м месте, и уже не может ни опуститься в зону вылета, ни подняться в топ-10.

За последние полтора месяца клуб из Валенсии одержал лишь одну победу. В первой половине апреля команда Пако Лопеса выиграла в гостях у «Эйбара».

После этого потерпел четыре поражения кряду — от «Вильярреала», «Севильи», «Эльче» и «Сельты».

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Неудачную серию удалось прервать в мае. «Леванте» сыграл вничью с «Алавесом» (2:2), после чего сенсационно разошелся миром с «Барселоной» (3:3) дома, но в прошлом туре «Лягушки» проиграли «Хетафе» (1:2).

«Кадис»

У «Кадиса» в копилке находится на три пункта больше, чем у предстоящего противника, и он идет на две строки выше в турнирной таблице испанского первенства, решив все свои задачи на сезон.

«Желто-синие» неплохо проводят финишный отрезок чемпионата, уступив всего в одном поединке из семи матчах до позапрошлого тура, и на два очка отстают на 10 очков.

Одна из викторий состоялась 8 мая, где андалузцы переиграли на своем поле «Уэску» со счетом 2:1, а туром ранее они обыграли «Гранаду» (1:0) на ее поле.

Тем не менее, в двух прошлых турах клуб потерпел поражения. Сперва его переиграла дома «осасуна», а затем — «Эльче» (1:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.