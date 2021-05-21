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    Поднимется ли «Кадис» в топ-10 Ла Лиги?

    «Леванте» — «Кадис». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат Испании 21 мая 2021 года

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    «Кадис» идет на 12 месте
    «Леванте» сыграет на своем поле против «Кадиса» в рамках заключительного 38-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 мая, начало — в 22:00 мск. «Леванте» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Мая 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 22:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.78
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  • 4.10
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Леванте»

    «Леванте» за тур до финиша находится в турнирной таблице на 14-м месте, и уже не может ни опуститься в зону вылета, ни подняться в топ-10.

    За последние полтора месяца клуб из Валенсии одержал лишь одну победу. В первой половине апреля команда Пако Лопеса выиграла в гостях у «Эйбара».

    После этого потерпел четыре поражения кряду — от «Вильярреала», «Севильи», «Эльче» и «Сельты».

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    Неудачную серию удалось прервать в мае. «Леванте» сыграл вничью с «Алавесом» (2:2), после чего сенсационно разошелся миром с «Барселоной» (3:3) дома, но в прошлом туре «Лягушки» проиграли «Хетафе» (1:2).

    «Кадис»

    У «Кадиса» в копилке находится на три пункта больше, чем у предстоящего противника, и он идет на две строки выше в турнирной таблице испанского первенства, решив все свои задачи на сезон.

    «Желто-синие» неплохо проводят финишный отрезок чемпионата, уступив всего в одном поединке из семи матчах до позапрошлого тура, и на два очка отстают на 10 очков.

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  • 18/05/2021

    • Одна из викторий состоялась 8 мая, где андалузцы переиграли на своем поле «Уэску» со счетом 2:1, а туром ранее они обыграли «Гранаду» (1:0) на ее поле.

    Тем не менее, в двух прошлых турах клуб потерпел поражения. Сперва его переиграла дома «осасуна», а затем — «Эльче» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.

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