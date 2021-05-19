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    «Завоеватели» завоюют три очка

    «Гимарайнш» — «Бенфика». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, чемпионат Португалии, 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гимарайнш» — «Бенфика»
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    «Гимарайнш»
    В среду, 19 мая, в заключительном туре португальской Примейры «Гимарайнш» в родных стенах сразиться с «Бенфикой». Игра начнется в 18:00 по мск. «Гимарайнш» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гимарайнш»

    «Гимарайнш» с 43 очками идет на шестой строке, дающей билет в Лигу конференций. Однако седьмая «Санта-Клара» уступает только по дополнительным показателям.

    «Завоеватели» не особо удачно проводят финишный отрезок чемпионата, добившись всего лишь одной виктории за последние шесть встреч, обыграв еще в конце апреля дома «Морейренси» со счетом 2:0.

    В шести остальных играх «черно-белые» трижды были повержены и две игры свели вничью. Одна из мировых пришлась на минувший тур, где они на выезде поделили очки с «Маритиму» — 0:0.

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    В последнее время «Гимарайнш» на своем поле в чемпионате играет бескомпромиссно, поровну поделив поражения и победы в минувших шести поединках.

    «Бенфика»

    «Бенфика» уже решила свою турнирную задача. Лиссабонцы точно останутся на третьей позиции, которая дает им путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

    «Орлы» в заключительном отрезке шести матчей потеряли баллы всего лишь в одном случае, расписав мировую на своем поле с «Порту» (1:1) несколько туров тому назад.

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    • В других пяти играх столичный клуб неизменно побеждал, но только раз это время сохранил свои ворота на замке. В своей последней проведенной встрече он обыграл «Спортинг» — 4:3.

    В данный момент у «Бенфики» 8-матчевая гостевая беспроигрышная серия, которая началась с двух мировых, а продолжилась шестью подряд викториями.

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    В первом круге эти команды сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне дважды выиграла «Бенфика» — 2:0 и 1:0.

    Прогноз и ставка на «Гимарайнш» — «Бенфика»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бенфики» — 2.50, победа «Тонделы» — 3.00, ничья — 3.15.

    Для завоевания билета в Европу «Гимарайншу» нужно сыграть не хуже «Санта-Клары». А победа 100% оставит коллектив на шестой строке. Прогнозируем, что хозяева ее добудут, одолев уже немотивированного соперника.

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