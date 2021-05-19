В среду, 19 мая, в заключительном туре португальской Примейры «Гимарайнш» в родных стенах сразиться с «Бенфикой». Игра начнется в 18:00 по мск. «Гимарайнш» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гимарайнш»

«Гимарайнш» с 43 очками идет на шестой строке, дающей билет в Лигу конференций. Однако седьмая «Санта-Клара» уступает только по дополнительным показателям.

«Завоеватели» не особо удачно проводят финишный отрезок чемпионата, добившись всего лишь одной виктории за последние шесть встреч, обыграв еще в конце апреля дома «Морейренси» со счетом 2:0.

В шести остальных играх «черно-белые» трижды были повержены и две игры свели вничью. Одна из мировых пришлась на минувший тур, где они на выезде поделили очки с «Маритиму» — 0:0.

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В последнее время «Гимарайнш» на своем поле в чемпионате играет бескомпромиссно, поровну поделив поражения и победы в минувших шести поединках.

«Бенфика»

«Бенфика» уже решила свою турнирную задача. Лиссабонцы точно останутся на третьей позиции, которая дает им путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

«Орлы» в заключительном отрезке шести матчей потеряли баллы всего лишь в одном случае, расписав мировую на своем поле с «Порту» (1:1) несколько туров тому назад.

В других пяти играх столичный клуб неизменно побеждал, но только раз это время сохранил свои ворота на замке. В своей последней проведенной встрече он обыграл «Спортинг» — 4:3.

В данный момент у «Бенфики» 8-матчевая гостевая беспроигрышная серия, которая началась с двух мировых, а продолжилась шестью подряд викториями.

В первом круге эти команды сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне дважды выиграла «Бенфика» — 2:0 и 1:0.

Прогноз и ставка на «Гимарайнш» — «Бенфика»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бенфики» — 2.50, победа «Тонделы» — 3.00, ничья — 3.15.

Для завоевания билета в Европу «Гимарайншу» нужно сыграть не хуже «Санта-Клары». А победа 100% оставит коллектив на шестой строке. Прогнозируем, что хозяева ее добудут, одолев уже немотивированного соперника.