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    Сможет ли «ПСЖ» без Неймара обыграть «Монако» в финале Кубка Франции?

    «Монако» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.05) и ставки на финал Кубка Франции 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — ПСЖ
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    «Монако» в этом сезоне дважды обыграл «ПСЖ» в Лиге 1
    «Монако» сыграет против «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка Франции. Матч пройдет 19 мая на «Стад де Франс», начало — в 22:15 мск. «Монако» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монако»

    «Монако» очень сильно всех удивил. Никто и подумать не мог, что монегаски так сильно проведут текущий сезон. Тот случай, когда в клубе идеально угадали с тренером. Хотя изначально приглашение Нико Ковача выглядело максимально странным. Но время показало, что сомнения были напрасными.

    «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции за тур до финиша. В последней игре команде Ковача надо срочно побеждать «Ленс», чтобы выйти в Лигу чемпионов. В противном случае, ее может обойти «Лион».

    «Монако» одержал десять побед в 11-ти предыдущих матчах. На этом отрезке клуб с Лазурного берега уступил только «Лиону».

    «Монако» забил 19 мячей в восьми предыдущих матчах.

    ПСЖ

    Тем временем «Пари Сен-Жермен» на этой неделе либо станет главным героем, либо же неудачником.

    Сначала будет финал против «Монако», а потом Париж будет сражаться за первое место в Лиге 1. Правда, теперь команда Маурисио Почеттино должна рассчитывать не только на себя, но и на «Анже», который в заключительном туре встретится с «Лиллем». Если «Лилль» выиграет, «ПСЖ» останется на втором месте.

    В предстоящем матче «ПСЖ» сыграет без Неймара. Бразилец пропустит решающий матч в Кубке Франции из-за перебора желтых карточек. В полуфинальном матче с «Монпелье» Неймар появился на поле за пять минут до финального свистка, но даже за это время успел получить предупреждение.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «ПСЖ» пропустил пять мячей в четырех недавних матчах.

    Прогноз и ставка

    На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Монако» — за 4.35.

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    «Монако» в этом сезоне дважды обыграл «ПСЖ» в чемпионате — 3:2 дома и 2:0 в гостях. Если что, Париж играл основным составом в обоих случаях.

    Так что Париж никак нельзя считать фаворитом.

    «Монако» и на этот раз упрется, в этом можно не сомневаться. Плюс не забываем про отсутствие Неймара.

    Ставка — победа «Монако» или ничья в основное время за 2.05.

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