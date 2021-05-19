«Монако»
«Монако» очень сильно всех удивил. Никто и подумать не мог, что монегаски так сильно проведут текущий сезон. Тот случай, когда в клубе идеально угадали с тренером. Хотя изначально приглашение Нико Ковача выглядело максимально странным. Но время показало, что сомнения были напрасными.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции за тур до финиша. В последней игре команде Ковача надо срочно побеждать «Ленс», чтобы выйти в Лигу чемпионов. В противном случае, ее может обойти «Лион».
«Монако» одержал десять побед в 11-ти предыдущих матчах. На этом отрезке клуб с Лазурного берега уступил только «Лиону».
«Монако» забил 19 мячей в восьми предыдущих матчах.
ПСЖ
Тем временем «Пари Сен-Жермен» на этой неделе либо станет
Сначала будет финал против «Монако», а потом Париж будет сражаться за первое место в Лиге 1. Правда, теперь команда Маурисио Почеттино должна рассчитывать не только на себя, но и на «Анже», который в заключительном туре встретится с «Лиллем». Если «Лилль» выиграет, «ПСЖ» останется на втором месте.
В предстоящем матче «ПСЖ» сыграет без Неймара. Бразилец пропустит решающий матч в Кубке Франции из-за перебора желтых карточек. В полуфинальном матче с «Монпелье» Неймар появился на поле за пять минут до финального свистка, но даже за это время успел получить предупреждение.
«ПСЖ» пропустил пять мячей в четырех недавних матчах.
Прогноз и ставка
На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Монако» — за 4.35.
«Монако» в этом сезоне
Так что Париж никак нельзя считать фаворитом.
«Монако» и на этот раз упрется, в этом можно не сомневаться. Плюс не забываем про отсутствие Неймара.
Ставка — победа «Монако» или ничья в основное время за 2.05.