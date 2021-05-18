Во вторник, 18 мая, в поединке 40-го тура испанской Сегунды «Понферрадина» на своей арене сразится с «Эспаньолом». Стартовый свисток будет дан в 22:30 по мск. «Понферрадина» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Понферрадина»

«Понферрадина» имеет призрачные шансы на плей-офф . В данный момент она идет на восьмой позиции, отставая от заветной шестой строки на пять баллов, но сыграв на матч больше.

Коллектив из города Понферрада не особо удачно проводит финишный отрезок первенства, победив всего лишь два раза за последние девять встреч, еще четырежды проиграв и трижды сыграв вничью.

Одна из викторий состоялась в минувшем туре, где «сине-белые» одолели на выезде «Кастельон» со счетом 2:0. Перед этим они уступили в двух поединках подряд, не забив в них ни одного гола.

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В родных стенах «Понферрадина» уступила всего лишь в одной игре за последние 14. Еще в этот период она семь матчей выиграла и шесть раз сыграла вничью.

«Эспаньол»

«Эспаньол» уже официально вернулся в Примеру . Коллектив за три тура до финиша идет во главе турнирной таблицы, опережая вторую строку на шесть баллов.

Команда из Барселоны в минувшем туре первенства уступила на своей арене «Картахене» со счетом 0:2, тем самым прервав свою 15-матчевую беспроигрышную серию, где она шесть раз сыграла вничью и девять встреч выиграла.

Перед этой неудачей «попугаи» на выезде расписали мировую с «Сарагосой» со счетом 0:0, а немного ранее они в родных стенах поочередно разгромили «Лас-Пальмас» (4:0) и «Малагу» (3:0).

В данный момент у «Эспаньола» 8-матчевая серию без поражений в выездных играх чемпионата, где он трижды выиграл и пять встреч закончил мировым исходами.

В первом круге «Эспаньол» на своем поле переиграл «Понферрадину» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка на «Понферрадина» — «Эспаньол»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 2.63, победа «Понферрадины» — 2.95, ничья — 3.10.

Не исключено, что имеющая еще небольшие шансы на плей-офф «Понферрадина» на своем поле сможет одолеть уже утративших мотивацию «попугаев». Однако поставим на хозяев с 0 форой.