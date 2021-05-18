«Понферрадина»
«Понферрадина»
Коллектив из города Понферрада не особо удачно проводит финишный отрезок первенства, победив всего лишь два раза за последние девять встреч, еще четырежды проиграв и трижды сыграв вничью.
Одна из викторий состоялась в минувшем туре, где «сине-белые» одолели на выезде «Кастельон» со счетом 2:0. Перед этим они уступили в двух поединках подряд, не забив в них ни одного гола.
В родных стенах «Понферрадина» уступила всего лишь в одной игре за последние 14. Еще в этот период она семь матчей выиграла и шесть раз сыграла вничью.
«Эспаньол»
«Эспаньол» уже
Команда из Барселоны в минувшем туре первенства уступила на своей арене «Картахене» со счетом 0:2, тем самым прервав свою 15-матчевую беспроигрышную серию, где она шесть раз сыграла вничью и девять встреч выиграла.
Перед этой неудачей «попугаи» на выезде расписали мировую с «Сарагосой» со счетом 0:0, а немного ранее они в родных стенах поочередно разгромили «Лас-Пальмас» (4:0) и «Малагу» (3:0).
В данный момент у «Эспаньола» 8-матчевая серию без поражений в выездных играх чемпионата, где он трижды выиграл и пять встреч закончил мировым исходами.
В первом круге «Эспаньол» на своем поле переиграл «Понферрадину» со счетом 2:0.
Прогноз и ставка на «Понферрадина» — «Эспаньол»
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 2.63, победа «Понферрадины» — 2.95, ничья — 3.10.
Не исключено, что имеющая еще небольшие шансы на плей-офф «Понферрадина» на своем поле сможет одолеть уже утративших мотивацию «попугаев». Однако поставим на хозяев с 0 форой.