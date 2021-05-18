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    На этот раз «Ман Сити» одержит победу с разрывом в счете?

    «Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч АПЛ 18 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Манчестер Сити»
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    Илкай Гюндоган
    В поединке 37 тура АПЛ «Брайтон» примет чемпиона Англии «Манчестер Сити». Поединок состоится на поле стадиона «Амекс» 18 мая. Начало в 21:00 мск. «Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Мая 2021 года
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    •  Брайтон энд Хоув Альбион 21:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
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    «Брайтон»

    У «Брайтона» перед этой встречей 38 очков. Команда может улучшить свою позицию, поднявшись на 16-е или 15 место, но более того.

    Результаты тоже не радуют — всего одна победа в пяти турах. «Чайки» обыграли «Лидс» со счетом 2:0 у себя дома.

    Помимо победы над «Павлинами» «Брайтон» потерпел поражения в матчах с «Шеффилд Юнайтед» (0:1) и «Вулверхэмптоном» (1:2). При этом команда смогла зацепиться за очки в играх против «Вест Хэма» (1:1) и «Челси» (0:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    Нил Мопе и Льюс Данк не сыграют из-за дисквалификации. Тарик Лэмпти и Соломон Марч травмированы. Кроме того, под вопросом Дэви Проппер и Йоэл Велтман.

    «Манчестер Сити»

    В прошлом туре Пеп Гвардиола сделал эксперимент в центре обороны, дав отдохнуть основным защитникам. В итоге команда чуть не проиграла «Ньюкаслу», но игра закончилась со счетом 4:3 в пользу «Горожан».

    Перед этим «Манчестер Сити» проиграл 1:2 «Челси». Еще было две победы подряд — 2:1 с «Астон Виллой» и 2:0 с «Кристал Пэлас».

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    • Всего в сезоне «Ман Сити» одержал 26 побед в 36 турах, проиграв 5 раз и 5 раз сыграв вничью. Однако стоит отметить, что на выезде у подопечных испанского специалиста всего одно фиаско.

    За сезон «Бело-голубые» набрали уже 83 очка, забили 76 голов и пропустили всего 29. В обоих показателях они лучшие.

    Прогноз и ставка

    После такого нервного матча с «Ньюкаслом» и возможной ротации, букмекеры предлагают осторожный коэффициент на «Ман Сити» — 6.80 и 1.52 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.30.

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    Обоим командам уже ничего не нужно в этом сезоне. «Брайтон» может сыграть смелее, но судя по результатам, добиться положительного результата будет сложно. Тем более у «Чаек» проблемы с кадрами. Так что если Гвардиола проведет минимальную ротацию, то наверняка сможет победить.

    В трех из четырех очных встреч «Ман Сити» выигрывал с разрывом три и более голов. Ставим на победу гостей с форой -1 за 1.86.

    В прошлом поединке «Горожане» забили 4 гола, а до этого в четырех выездных матчах АПЛ подряд забивали не менее двух голов. Можно поставить на ИТБ2 (2.0) за 2.18.

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