В поединке 37 тура АПЛ «Брайтон» примет чемпиона Англии «Манчестер Сити». Поединок состоится на поле стадиона «Амекс» 18 мая. Начало в 21:00 мск. «Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

У «Брайтона» перед этой встречей 38 очков. Команда может улучшить свою позицию, поднявшись на 16-е или 15 место, но более того.

Результаты тоже не радуют — всего одна победа в пяти турах . «Чайки» обыграли «Лидс» со счетом 2:0 у себя дома.

Помимо победы над «Павлинами» «Брайтон» потерпел поражения в матчах с «Шеффилд Юнайтед» (0:1) и «Вулверхэмптоном» (1:2). При этом команда смогла зацепиться за очки в играх против «Вест Хэма» (1:1) и «Челси» (0:0).

Календарь и таблица АПЛ

Нил Мопе и Льюс Данк не сыграют из-за дисквалификации. Тарик Лэмпти и Соломон Марч травмированы. Кроме того, под вопросом Дэви Проппер и Йоэл Велтман.

«Манчестер Сити»

В прошлом туре Пеп Гвардиола сделал эксперимент в центре обороны, дав отдохнуть основным защитникам. В итоге команда чуть не проиграла «Ньюкаслу», но игра закончилась со счетом 4:3 в пользу «Горожан».

Перед этим «Манчестер Сити» проиграл 1:2 «Челси». Еще было две победы подряд — 2:1 с «Астон Виллой» и 2:0 с «Кристал Пэлас».

Всего в сезоне «Ман Сити» одержал 26 побед в 36 турах, проиграв 5 раз и 5 раз сыграв вничью. Однако стоит отметить, что на выезде у подопечных испанского специалиста всего одно фиаско.

За сезон «Бело-голубые» набрали уже 83 очка, забили 76 голов и пропустили всего 29. В обоих показателях они лучшие.

Прогноз и ставка

После такого нервного матча с «Ньюкаслом» и возможной ротации, букмекеры предлагают осторожный коэффициент на «Ман Сити» — 6.80 и 1.52 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.30.

Обоим командам уже ничего не нужно в этом сезоне. «Брайтон» может сыграть смелее , но судя по результатам, добиться положительного результата будет сложно. Тем более у «Чаек» проблемы с кадрами. Так что если Гвардиола проведет минимальную ротацию, то наверняка сможет победить.

В трех из четырех очных встреч «Ман Сити» выигрывал с разрывом три и более голов. Ставим на победу гостей с форой -1 за 1.86.

В прошлом поединке «Горожане» забили 4 гола, а до этого в четырех выездных матчах АПЛ подряд забивали не менее двух голов. Можно поставить на ИТБ2 (2.0) за 2.18.