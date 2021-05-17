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    «Жирона» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставка (к. 2.66) на футбол, чемпионат Испании, 17 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Спортинг» Хихон
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    «Жирона»
    В понедельник, 17 мая, в рамках 39-го тура второго испанского дивизиона «Жирона» в родных пенатах сразится с хихонским «Спортингом». Начало игры — в 22:00 по мск. «Жирона» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Мая 2021 года
    Жирона
  • Испания. Сегунда
    •  Жирона 22:00 Спортинг Хихон Спортинг Хихон
  • Хихон
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    «Жирона»

    «Жирона» с 61 набранным баллом идет на последней строке в зоны плей-офф повышения, на шестой. От седьмой позиции она оторвалась на расстоянии одной победы.

    К текущему поединку каталонский коллектив подходит с серий из четырех викторий подряд, где он дважды победил крупно, а также в данном отрезке пропустил всего лишь один гол.

    В минувшем туре первенства «жирондинцы» разгромили на выезде «Логроньес» со счетом 4:1, а ранее они с минимальным результатом по 1:0 положили на лопатки «Овьедо» в гостях и «Тенерифе» дома.

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    Сейчас у «Жироны» 5-матчевая домашняя беспроигрышная серия, которая началась с мировой, а продолжилась четырьмя викториями подряд.

    «Спортинг»

    У «Спортинга» на счету находится такое же количество зачетных пунктов, но из-за лучших дополнительных показателей он идет на строку выше.

    Клуб из Хихона в минувшем туре дома минимально переиграл аутсайдера «Луго» (1:0), тем самым прервав 5-матчевую безвыигрышную серию, где он сыграл вничью по 0:0 на выезде с «Сарагосой» и «Леганесом».

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    • А также «красно-белых» проиграли три игры подряд перед этим. В этот период они в гостях потерпели фиаско от «Тенерифе» (0:1), а также дома уступили «Мирандесу» (1:2) и «Овьедо» (0:1).

    За минувшие шесть выездных встреч первенства «Спортинг» по разу побеждал и проигрывал, а также четыре поединка свел вничью.

    В первом круге «Спортинг» в Хихоне одолел «Жирону» со счетом 2:0, а в минувшем сезоне они дважды между собой сыграли вничью — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставка на «Жирона» — «Спортинг»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.65.

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    На викторию «Спортинга» дают — 3.40, ничья оценена — в 2.66.

    Обе команды в данном поединке вполне устроит мировая. Вполне возможно, что именно этот результат и будет зафиксирован в игре соседей по турнирке. Наш прогноз — ничья.

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