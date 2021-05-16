«Динамо»
В начале апреля бело-голубые вылетели из Кубка России, уступив в четвертьфинале «Крыльям Советов» (0:2), после чего в рамках РПЛ дома поделили очки с «Уралом» (2:2).
Затем подопечные Сандро Шварца разгромили в гостях «Ротор» (3:0), но вернувшись домой проиграли на своем поле «Химкам» (0:1).
В последних матчах «Динамо» сначала проиграло «Рубину» (0:2) в Казани, а потом в гостях разошлось миром с «Локомотивом» (0:0).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 29 туров РПЛ «Динамо» с 47 очками на 7-м месте. Разница мячей 41-31, Фомин забил 6 голов, еще 5 у Лесового.
ЦСКА
В начале апреля ЦСКА дома справился с «Ротором» (2:0), после чего армейцы на выезде проиграли «Сочи» со счетом 1:2.
Затем ЦСКА вылетел из Кубка России, проиграв в гостях «Локомотиву» (0:3), а в РПЛ уступил в главном дерби страны «Спартаку» (0:1).
В последних матчах армейцы дома обменялись голами с «Уфой» (1:1) и победили на своем поле «Краснодар» со счетом 3:1.
После 29 туров РПЛ с 50 очками ЦСКА идет на 6-м месте. Разница мячей 49-30, 11 голов забил Влашич, еще 7 Чалов.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью в основное время — 3.50, а на победу ЦСКА — 2.37.
В первом круге ЦСКА победил дома 3:1. В прошлом сезоне «Динамо» победило в гостях 1:0 и сыграло дома 0:0.
«Динамо» уже не попадет в еврокубки, а ЦСКА нужно побеждать и ждать осечки конкурентов. Тем не менее, прогнозируем, что
Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.76 и ТБ 2,5 за 1.98.