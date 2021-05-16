Московское «Динамо» сыграет на своем поле со столичным ЦСКА в рамках заключительного 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:00 мск. «Динамо» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

В начале апреля бело-голубые вылетели из Кубка России, уступив в четвертьфинале «Крыльям Советов» (0:2), после чего в рамках РПЛ дома поделили очки с «Уралом» (2:2).

Затем подопечные Сандро Шварца разгромили в гостях «Ротор» (3:0), но вернувшись домой проиграли на своем поле «Химкам» (0:1).

В последних матчах «Динамо» сначала проиграло «Рубину» (0:2) в Казани, а потом в гостях разошлось миром с «Локомотивом» (0:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 29 туров РПЛ «Динамо» с 47 очками на 7-м месте. Разница мячей 41-31, Фомин забил 6 голов, еще 5 у Лесового. Не сыграют Шунин и Ордец.

ЦСКА

В начале апреля ЦСКА дома справился с «Ротором» (2:0), после чего армейцы на выезде проиграли «Сочи» со счетом 1:2.

Затем ЦСКА вылетел из Кубка России, проиграв в гостях «Локомотиву» (0:3), а в РПЛ уступил в главном дерби страны «Спартаку» (0:1).

В последних матчах армейцы дома обменялись голами с «Уфой» (1:1) и победили на своем поле «Краснодар» со счетом 3:1.

После 29 туров РПЛ с 50 очками ЦСКА идет на 6-м месте. Разница мячей 49-30, 11 голов забил Влашич, еще 7 Чалов. Не сыграет Магнуссон, под вопросом участие Влашича.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью в основное время — 3.50, а на победу ЦСКА — 2.37.

В первом круге ЦСКА победил дома 3:1. В прошлом сезоне «Динамо» победило в гостях 1:0 и сыграло дома 0:0.

«Динамо» уже не попадет в еврокубки, а ЦСКА нужно побеждать и ждать осечки конкурентов. Тем не менее, прогнозируем, что «Динамо» не проиграет .

Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.76 и ТБ 2,5 за 1.98.