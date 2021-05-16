«Атлетико» сыграет на своем поле против «Осасуны» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 мая, начало — в 19:30 мск. «Атлетико» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» возглавляет таблицу Ла Лиги за два тура до финиша. Отрыв от «Реала» составляет два очка, а от «Барселоны» — четыре.

А это значит, что команда Диего Симеоне финиширует первой, если выиграет оставшиеся матчи.

Ключевой в чемпионской гонке станет, по всей видимости, ничья в матче «Атлетико» против «Барселоны». Встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 0:0. А после этого «Барса» еще и в матче с «Леванте» (3:3) потеряла очка.

«Атлетико» же несколько дней назад одержал победу над «Реал Сосьедадом» — 2:1. «Матарсники» забили оба гола в первые полчаса, после чего, как обычно, играли на удержание счета.

Победная серия «Атлетико» на своем поле составляет пять матчей .

«Осасуна»

«Осасуна» потихоньку готовится к отпуску, который она, несомненно, заслужила. Гости после 36-ти сыгранных туров занимают 11-е место.

В прошлом туре клуб из Памплоны прервал серию из трех матчей без побед. Команда Ягобы Аррасате выиграла на своем поле у «Кадиса» — 3:2.

Перед этим же «Осасуна» уступила «Сельте» и «Реалу», а также сыграла вничью с «Атлетиком».

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«Осасуна» забила хотя бы один мяч в пяти из семи предыдущих матчей в гостях.

Прогноз и ставка

На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 5.80, а победу «Осасуны» — за 13.75.

В футболе сейчас все возможно, но конкретно в этой игре рассчитывать на сенсацию вряд ли стоит . «Реал» и «Барса» могут сколько угодно мечтать и верить в помощь от смелой «Осасуны», но «Атлетико» свой шанс не упустит.

Ставка — победа «Атлетико» + тотал матча меньше 3,5 за 1.85.

Пять предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Атлетико».