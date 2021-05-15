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    Сможет ли «Лестер» остановить «Челси» в финале Кубка Англии?

    «Челси» — «Лестер». Прогноз (к. 1.98) и ставки на финал Кубка Англии 15 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Лестер»
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    Томас Тухель
    «Челси» сыграет против «Лестера» в финале Кубка Англии. Матч пройдет 15 мая в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 19:15 мск. «Челси» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Челси»

    «Челси» ранее на этой неделе прервал беспроигрышную серию из семи матчей. Команда Томаса Тухеля уступила на своем поле «Арсеналу» — 0:1.

    Несмотря на результат, нельзя сказать, что это был плохой матч для «синих». На этот раз их подвела реализация.

    Перед этим же «Челси» провел два шикарных матча. Сначала лондонский клуб обыграл «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, а потом одержал волевую победу над «Манчестер Сити».

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    • В текущем розыгрыше Кубка Англии «Челси» до сих пор пропустил лишь один мяч. При этом в полуфинале команда Тухеля обыграла «Манчестер Сити» — 1:0.

    «Лестер»

    Тем временем «Лестер» перед финалом Кубка Англии выиграл у «Манчестер Юнайтед». Не обошлось без везения, соперник решил сыграть вторым составом. И, возможно, только благодаря этому «Лестеру» увез с «Олд Траффорд» победу.

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    • В противном случае, у «Лестера» могли возникнуть серьезные проблемы, если судить по недавним матчам против «Саутгемптона» и «Ньюкасла». Последний «влепил» команде Брендана Роджерса четыре мяча.

    В Кубке Англии самым сложным соперником «Лестера» на пути к финалу стал «Манчестер Юнайтед». «Лисы» обыграли «красных дьяволов» в рамках четвертьфинала со счетом 3:1.

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    В полуфинале «Лестер» с трудом выиграл у «Саутгемптона» — 1:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» в этом матче можно поставить за 1.98, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.74, а победу «Лестера» — за 4.33.

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    Раньше в Европе главным специалистом по игре на результат был Зинедин Зидан, а сейчас это Томас Тухель.

    Просто перечислим тех, кто в этом году уступил немцу: Жозе Моуринью, Диего Симеоне, Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола (уже дважды!), Юрген Клопп, Зидан...Очень внушительный список. И это всего лишь за пару месяцев.

    В общем, что тут сомневаться — Тухель и «Эвертон» Роджерса поставит на место.

    Ставка — победа «Челси» за 1.98.

    Любителям экстрима можно присмотреться к ставке на победу «Челси» с форой (-1,5) за 3.54. Надо всего лишь выиграть 2:0 — и работа сделана.

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