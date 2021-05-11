«Осасуна»
За три тура до финиша первенства «Осасуна» находится на 12 месте в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 41 балл и ниже особо уже не опустится.
В прошлом туре команда из Памплоны сыграла в Бильбао
Перед этой серией неудач «красные» имели 6-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата страны, в которой одержали три победы и трижды сыграли вничью.
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В родных стенах «Осасуна»
«Кадис»
У «Кадиса» в копилке находится на два пункта больше, чем у предстоящего противника, и он идет на одну строку выше в турнирной таблице испанского первенства, решив все свои задачи на сезон.
«Желто-синие» неплохо проводят финишный отрезок чемпионата,
Одна из викторий состоялась в минувшем игровом дне Примеры, где андалузцы
За последние шесть выездных встреч первенства «Кадис» потерпел только одну неудачу, а также выиграв два поединка при трех мировых исходах.
В первом круге «Ососуна» положила на лопатки «Кадис» на его территории — 2:0.
Прогноз и ставка на «Осасуна» — «Кадис»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Осасуны» — 2.16, победа «Кадиса» — 3.84, ничья — 3.40.
«Кадис» является для «Осасуны» удобным соперником, проиграв в последних четырех встречах при одной ничьей. Прогнозируем, что и сейчас памплоны добудут викторию.