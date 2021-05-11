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    Памплонцы вновь удачно сыграют с андалузцами?

    «Осасуна» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Испании, 11 мая 2021 года

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    Факундо Ронкалья
    11 мая в Памплоне «Осасуна» примет «Кадис» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск. «Осасуна» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Мая 2021 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 20:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.10
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  • 3.20
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  • 3.80
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    «Осасуна»

    За три тура до финиша первенства «Осасуна» находится на 12 месте в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 41 балл и ниже особо уже не опустится.

    В прошлом туре команда из Памплоны сыграла в Бильбао вничью с «Атлетиком» (2:2), а перед этим она поочередно проиграла на выезде «Сельте» (1:2) и мадридскому «Реалу» (0:2).

    Перед этой серией неудач «красные» имели 6-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата страны, в которой одержали три победы и трижды сыграли вничью.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В родных стенах «Осасуна» не уступает уже на протяжении последних четырех встреч, сперва в этот период дважды сыграв вничью, а затем выиграв два поединка.

    «Кадис»

    У «Кадиса» в копилке находится на два пункта больше, чем у предстоящего противника, и он идет на одну строку выше в турнирной таблице испанского первенства, решив все свои задачи на сезон.

    «Желто-синие» неплохо проводят финишный отрезок чемпионата, уступив всего в одном поединке из семи, еще дважды сыграв вничью и добившись четырех победных результатов.

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  • 08/05/2021

    • Одна из викторий состоялась в минувшем игровом дне Примеры, где андалузцы переиграли на своем поле «Уэску» со счетом 2:1, а туром ранее они обыграли «Гранаду» (1:0) на ее поле.

    За последние шесть выездных встреч первенства «Кадис» потерпел только одну неудачу, а также выиграв два поединка при трех мировых исходах.

    В первом круге «Ососуна» положила на лопатки «Кадис» на его территории — 2:0.

    Прогноз и ставка на «Осасуна» — «Кадис»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Осасуны» — 2.16, победа «Кадиса» — 3.84, ничья — 3.40.

    «Кадис» является для «Осасуны» удобным соперником, проиграв в последних четырех встречах при одной ничьей. Прогнозируем, что и сейчас памплоны добудут викторию.

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