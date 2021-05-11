11 мая в Памплоне «Осасуна» примет «Кадис» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск. «Осасуна» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

За три тура до финиша первенства «Осасуна» находится на 12 месте в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 41 балл и ниже особо уже не опустится.

В прошлом туре команда из Памплоны сыграла в Бильбао вничью с «Атлетиком» (2:2), а перед этим она поочередно проиграла на выезде «Сельте» (1:2) и мадридскому «Реалу» (0:2).

Перед этой серией неудач «красные» имели 6-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата страны, в которой одержали три победы и трижды сыграли вничью.

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В родных стенах «Осасуна» не уступает уже на протяжении последних четырех встреч , сперва в этот период дважды сыграв вничью, а затем выиграв два поединка.

«Кадис»

У «Кадиса» в копилке находится на два пункта больше, чем у предстоящего противника, и он идет на одну строку выше в турнирной таблице испанского первенства, решив все свои задачи на сезон.

«Желто-синие» неплохо проводят финишный отрезок чемпионата, уступив всего в одном поединке из семи , еще дважды сыграв вничью и добившись четырех победных результатов.

Одна из викторий состоялась в минувшем игровом дне Примеры, где андалузцы переиграли на своем поле «Уэску» со счетом 2:1, а туром ранее они обыграли «Гранаду» (1:0) на ее поле.

За последние шесть выездных встреч первенства «Кадис» потерпел только одну неудачу, а также выиграв два поединка при трех мировых исходах.

В первом круге «Ососуна» положила на лопатки «Кадис» на его территории — 2:0.

Прогноз и ставка на «Осасуна» — «Кадис»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Осасуны» — 2.16, победа «Кадиса» — 3.84, ничья — 3.40.

«Кадис» является для «Осасуны» удобным соперником, проиграв в последних четырех встречах при одной ничьей. Прогнозируем, что и сейчас памплоны добудут викторию.