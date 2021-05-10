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    Обыграет ли «Порту» аутсайдера?

    «Порту» — «Фаренсе». Прогноз (1.94) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 10 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Порту» — «Фаренсе»
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    Мусса Марега
    В понедельник, 10 мая, «Порту» на своем поле примет «Фаренсе» в рамках 32-го тура португальской Примейры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Драгау», начнется в 22:15 по московскому времени. «Порту» — «Фаренсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 10 Мая 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 22:15 Фаренсе Фаренсе
  • Португалия. Примера
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.25
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    «Порту»

    «Порту» занимает второе место в турнирной таблице португальской Примейры, имея на своем счету 71 очко.

    «Драконы» в национальном первенстве одержали 21 победу, восемь раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

    С начала апреля подопечные Сержиу Консейсау обыграли «Санта-Клару» (2:1), «Тонделлу» (2:0), «Насьонал» (1:0), «Виторию Гимарайнш» (1:0) и «Фамаликан» (3:2), а также разошлись миром с «Морейренсе» (1:1) и «Бенфикой» (1:1).

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    После травмы у «Порту» восстанавливается вратарь Мухамед Мбайе.

    «Фаренсе»

    «Фаренсе» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии с 28 баллами.

    На счету «алгарвских львов» шесть побед, десять ничьих и 15 поражений в 31 сыгранном туре.

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    • Команда Жорже Кошты в четырех последних турах ни разу не проиграла, обыграв «Пасуш де Феррейра» (2:0), а также поделив очки с «Портимоненсе» (1:1), «Жил Висенте» (0:0) и «Виторией Гимарайнш» (2:2).

    Серьезных кадровых проблем у «Фаренсе» на данный момент нет.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Порту» — 1.27, победа «Фаренсе» — 12.00, ничья — 6.00.

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    У «драконов» остались лишь призрачные шансы догнать «Спортинг», но расслабляться рано, поскольку их позициям угрожает «Бенфика», отстающая на четыре балла.

    Если говорить о «алгарвских львах», то они все еще находятся в зоне вылета, однако успешные результаты в недавних встречах оставляют им шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Несмотря на статус аутсайдера, нам кажется, что у подопечных Жорже Кошты будут шансы зацепиться за очки. Почему? В последний раз они проигрывали с разницей хотя бы в два мяча еще 7 марта, а за весь сезон у них не было ни одного крупного поражения. Наш прогноз и ставка — «победа "Фаренсе" с форой +1,5» за 1.94.

    Еще один вариант — «тотал меньше 3» за 1.74. «Фаренсе» сыграет от обороны, «Порту» же вряд ли будет слишком активен впереди, а если забьет первым, то и вовсе может сыграть на удержание.

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