«Пари Сен-Жермен»
В плей-офф Лиги чемпионов у ПСЖ, пожалуй, самая непростая сетка. Парижане ранее прошли «Барселону» (4:1 и 1:1), а также за счет выездных голов «Баварию» (3:2 и 0:1).
После ответного матча против мюнхенского клуба ПСЖ одержал три победы подряд. В чемпионате Франции удалось обыграть «Сент-Этьен» (3:2) и «Метц» (3:1), а в Кубке Франции ПСЖ разгромил «Анжер» со счетом 5:0.
В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ занимает первое место, набрав 72 очка, однако у ближайшего преследователя «Лилля» — 70 очков и еще есть матч в запасе.
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У ПСЖ в матче с «Метцом» травму получил Килиан Мбаппе, но ожидается, что он успеет восстановиться к «Сити».
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» впервые вышел в полуфинал под руководством Пепа Гвардиолы и во второй раз в истории клуба. Сделать это удалось, поочередно оставив за бортом турнира «Боруссию» Менхенгладбах (2:0 и 2:0) и «Боруссию» Дортмунд (2:1 и 2:1).
Стоит отметить, что команда Гвардиолы в этом розыгрыше ЛЧ еще не потерпела ни одного поражения (9 побед и 1 ничья).
После ответной игры с дортмундцами «Ман Сити» успел вылететь из Кубка Англии, потеряв надежды на четыре трофея за сезон. «Горожане» в полуфинале проиграли «Челси» со счетом 0:1. Далее в АПЛ «Сити» минимально обыграл «Астон Виллу» — 1:0 в гостях.
В АПЛ «Ман Сити» комфортно лидирует, набрав 33 очка и опережая «Манчестер Юнайтед» на 11 очков, сыграв на матч больше.
Прогноз
На победу ПСЖ букмекеры дают коэффициент 3,09, на ничью — 3,88, а на победу «Ман Сити» — 2,29.
Проход ПСЖ оценивается коэффициентом 2,56, а проход «Сити» — 1,51.
В предыдущий раз команды пересекались в ЛЧ в 2016 году. Тогда в четвертьфинале «Манчестер Сити» выиграл со счетом 3:2 по сумме двух встреч и прошел в полуфинал.
Прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,68.