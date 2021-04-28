ПСЖ будет принимать «Ман Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Парк де Пренс» 28 апреля. Начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари Сен-Жермен»

В плей-офф Лиги чемпионов у ПСЖ, пожалуй, самая непростая сетка. Парижане ранее прошли «Барселону» (4:1 и 1:1), а также за счет выездных голов «Баварию» (3:2 и 0:1).

После ответного матча против мюнхенского клуба ПСЖ одержал три победы подряд. В чемпионате Франции удалось обыграть «Сент-Этьен» (3:2) и «Метц» (3:1), а в Кубке Франции ПСЖ разгромил «Анжер» со счетом 5:0.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ занимает первое место, набрав 72 очка, однако у ближайшего преследователя «Лилля» — 70 очков и еще есть матч в запасе.

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У ПСЖ в матче с «Метцом» травму получил Килиан Мбаппе, но ожидается, что он успеет восстановиться к «Сити».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» впервые вышел в полуфинал под руководством Пепа Гвардиолы и во второй раз в истории клуба. Сделать это удалось, поочередно оставив за бортом турнира «Боруссию» Менхенгладбах (2:0 и 2:0) и «Боруссию» Дортмунд (2:1 и 2:1).

Стоит отметить, что команда Гвардиолы в этом розыгрыше ЛЧ еще не потерпела ни одного поражения (9 побед и 1 ничья).

После ответной игры с дортмундцами «Ман Сити» успел вылететь из Кубка Англии, потеряв надежды на четыре трофея за сезон. «Горожане» в полуфинале проиграли «Челси» со счетом 0:1. Далее в АПЛ «Сити» минимально обыграл «Астон Виллу» — 1:0 в гостях.

В АПЛ «Ман Сити» комфортно лидирует, набрав 33 очка и опережая «Манчестер Юнайтед» на 11 очков, сыграв на матч больше.

Прогноз

На победу ПСЖ букмекеры дают коэффициент 3,09, на ничью — 3,88, а на победу «Ман Сити» — 2,29.

Проход ПСЖ оценивается коэффициентом 2,56, а проход «Сити» — 1,51.

В предыдущий раз команды пересекались в ЛЧ в 2016 году. Тогда в четвертьфинале «Манчестер Сити» выиграл со счетом 3:2 по сумме двух встреч и прошел в полуфинал.

Прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,68.