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    «Эйбар» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Испании, 26 апреля 2021 года

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    «Эйбар»
    В понедельник, 26 апреля, в заключительном поединке 32-го тура испанской Примеры «Эйбар» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:00 по мск. «Эйбар» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Апреля 2021 года
    Эйбар
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    •  Эйбар 22:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.10
  • X
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  • 1.90
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    «Эйбар»

    «Эйбар» с 23 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, проигрывая уже семь баллов 18 безопасной строке.

    К данному поединку «оружейники» подходят с серией из четырех поражений. Одна из них состоялась несколько дней тому назад, где они проиграли на выезде «Гранаде» со счетом 1:4.

    Перед этим коллектив потерпел три«сухих» фиаско — дома от «Леванте» (0:1), а также в гостях от «Реала» (0:2) и «Атлетико» (0:5). Последнюю победу «Эйбар» одержал еще в начале января.

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    В родных стенах коллектив проиграл четыре из шести предыдущих поединков, не забив в этом отрезке в двух случаях.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» с 50 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, выше которого уже не поднимется, а конкуренты находятся совсем рядом.

    В предыдущем поединке баски обыграли в родных стенах «Сельту» со счетом 2:1, тем самым прервав свою безвыигрышную серию из пяти поединков, где трижды проиграли.

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    • Одно из поражений в данном отрезке было очень унизительны. Они на своей арене были разгромлены «Барселоной» со счетом 1:6, также потерпели фиаско от «Севильи» (0:1) и «Гранады» (0:1).

    Вне родных стен сан-себастьянцы в последнее время играли не очень удачно и одержали только две победы за десять предыдущих матчей при четырех ничьих и таком же количестве поражений.

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    В первом круге эти команды сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне дважды победил «Сосьедад» — 4:1 и 2:1.

    Прогноз и ставка на «Эйбар» — «Реал Сосьедад»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сосьедада» — 2.00, победа «Эйбара» — 4.24, ничья — 3.64.

    Так как в поединках между собой эти клубы зачастую огорчают друг друга, то и от данной встречи ждем обмена голами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

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