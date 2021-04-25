«Динамо» К сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 23-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 17:00 мск. «Динамо» К — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» К

«Динамо» К на неделе легко и непринужденно вышло в финал Кубка Украины. Перволиговый «Агробизнес» был сметен с газона на голом классе (0:3).

Киевлянам для вожделенного чемпионства остается один шаг. Причем этот самый шаг можно и нужно сделать в отчетном поединке.

Команде Мирчи Луческу нужно победить, и тогда за 3 тура до финиша киевское «Динамо» де-юре оформит чемпионский титул. И в таком исходе сомневаться не приходится.

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Даже с учетом любой кадровой ротации команда Луческу на голову сильнее петровцев. Нет сомнений, что киевляне добудут нужный для себя результат.

«Ингулец»

Дебютант УПЛ свой премьерный сезон проводит весьма посредственно. Команда законно борется за выживание в элите.

На текущий момент «Ингулец» находится на 11 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от последней строчки составляет 3 пункта.

Оставшиеся поединки для команды — сродни финалам. Вот только на НСК «Олимпийском» дебютанту будет крайне непросто.

Вероятно, гости будут действовать вторым номером. Скорее всего, сдержать атаки без пяти минут чемпиона Украины «Ингульцу» не удастся.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.20, на ничью за 6.25, а на «Ингулец» — за 13.00

Команде Луческу остается сделать лишь один шаг к золотым медалям, и он наверняка будет сделан.

«Ингулец» попытается остановить киевлян, однако силенок на это в итоге вряд ли хватит.

Мотивация динамовцев вполне понятна и очевидна. Киевляне по всем раскладам должны попросту не заметить оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» К в 1 тайме с коэффициентом 1.64