ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересПроект в режиме ожидания. Перес надеется спасти Суперлигу
  • 21:58
    • Чеферин: Клубы должны определиться, либо они участвуют в Суперлиге, либо в еврокубках
  • 23:53
    • Автогол Лено позволил «Эвертону» выиграть у «Арсенала»
  • 21:51
    • Кейн может пропустить финал Кубка лиги против «Ман Сити»
  • 21:25
    • ESPN: «Барселона» предложит Месси двухлетний контракт
  • 21:09
    • Клубы, вышедшие из Суперлиги, должны заплатить штраф в размере 150 млн евро
  • 19:26
    • «Зенит» готовит 20 млн евро за форварда «Монпелье»
  • 18:23
    • Третьяк подтвердил отказ Панарина сыграть на ЧМ-2021
    Все новости спорта

    «Динамо» досрочно оформит чемпионство?

    «Динамо» К — «Ингулец». Прогноз, ставка (к. 1.64) на футбол, УПЛ, 25 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Динамо Киев Прогнозы на Ингулец
    Прогноз и ставки на «Динамо» К — «Ингулец»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томаш Кендзера
    «Динамо» К сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 23-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 17:00 мск. «Динамо» К — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» К

    «Динамо» К на неделе легко и непринужденно вышло в финал Кубка Украины. Перволиговый «Агробизнес» был сметен с газона на голом классе (0:3).

    Киевлянам для вожделенного чемпионства остается один шаг. Причем этот самый шаг можно и нужно сделать в отчетном поединке.

    Команде Мирчи Луческу нужно победить, и тогда за 3 тура до финиша киевское «Динамо» де-юре оформит чемпионский титул. И в таком исходе сомневаться не приходится.

    Все прогнозы на футбол

    Даже с учетом любой кадровой ротации команда Луческу на голову сильнее петровцев. Нет сомнений, что киевляне добудут нужный для себя результат.

    «Ингулец»

    Дебютант УПЛ свой премьерный сезон проводит весьма посредственно. Команда законно борется за выживание в элите.

    На текущий момент «Ингулец» находится на 11 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от последней строчки составляет 3 пункта.

  • Трест, который лопнул. Европейская Суперлига прожила двое суток
  • Все подробности бесславной кончины нового европейского футбольного турнира
  • 21/04/2021

    • Оставшиеся поединки для команды — сродни финалам. Вот только на НСК «Олимпийском» дебютанту будет крайне непросто.

    Вероятно, гости будут действовать вторым номером. Скорее всего, сдержать атаки без пяти минут чемпиона Украины «Ингульцу» не удастся.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.20, на ничью за 6.25, а на «Ингулец» — за 13.00

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Команде Луческу остается сделать лишь один шаг к золотым медалям, и он наверняка будет сделан.

    «Ингулец» попытается остановить киевлян, однако силенок на это в итоге вряд ли хватит.

    Мотивация динамовцев вполне понятна и очевидна. Киевляне по всем раскладам должны попросту не заметить оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» К в 1 тайме с коэффициентом 1.64

    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Калгари — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шинник — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Синнер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Борнмут — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мертенс — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эльче — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Зенит — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • 14:34 18/04/2021     Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021
    «Динамо» К — «Ингулец»: прогноз, ставка (1.64), статистика, коэффициенты матча 25.04.2021. Прогнозы на футбол. «Динамо» досрочно оформит чемпионство?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры