В субботу, 24 апреля, в рамках 33-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» в домашнем матче сыграет с «Сампдорией». Начало игры — в 21:45 по мск. «Сассуоло» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» сейчас находится на подъеме. Команда вышла победителем из трех своих последних встреч чемпионата Италии.

Так на своей арене в этом отрезке «зелено-черные» обыграли «Фиорентину» со счетом 3:1, а на выезде справились с «Беневенто» (1:0) и «Миланом» (2:1) в минувшем туре первенства.

С 49 набранными очками коллектив разместился на восьмой позиции в турнирной таблице Серии А, но попасть в еврокубке вряд ли сможет, так как отстает от шестой строки аж на девять пунктов.

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В данный момент у «Сассуоло» 5-матчевая беспроигрышная домашняя серия, в которой он добился двух викторий и трижды делил очки со своими оппонентами.

«Сампдория»

«Сампдория» разместилась в турнирной таблице на строку ниже своего предстоящего противника, но имеет на своем счету на семь очков меньше.

У клуба из Генуи сейчас также серия из викторий, однако она состоит из двух поединков, где он поочередно справился на своем поле с «Вероной» (3:1) и в гостях в прошлом туре с «Кротоне» (1:0).

Перед этим «Сампа» смогла победить только раз за восемь игр чемпионата. Еще в этот период она расписала три мировые и четыре раза уходила с поля ни с чем.

На выезде «Сампдория» добилась всего лишь одной виктории за минувшие шесть встреч, и то обыграв последнюю команду. Также она еще трижды сыграла вничью и дважды проиграла.

В первом круге «Сассуоло» выиграл у «Сампдории» на ее поле со счетом 3:2, а в прошлом сезоне «зелено-черные» в играх с генуэзцами набрали четыре очка, победив 4:1 дома и сыграв вничью 0:0 в гостях.

Прогноз и ставка на «Сассуоло» — «Сампдория»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сассуоло» предлагают — 2.11.

На викторию «Сампдории» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.66.

В трех из пяти последних очных встречах эти команды играли сверхрезультативно. Прогнозируем, что и на этот раз они выдадут верховую игру.