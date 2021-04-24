ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщики «Челси» выступают против СуперлигиБудущее АПЛ: как позор «эгоистичной шестерки» повлияет на футбол в Англии? «Айлендерс» — «Вашингтон»НХЛ. «Вашингтон» взял верх над «Айлендерс», «Рейнджерс» уступили «Филадельфии» КокеПримера. «Реал» разгромил «Кадис», «Атлетико» одолел «Уэску», «Барселона» победила «Хетафе»
  • 10:42
    • Слуцкий обвинил арбитра в травме Кварацхелии
  • 10:04
    • «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ростова»
    Все новости спорта

    Соседи по турнирке сыграют результативно

    «Сассуоло» — «Сампдория». Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, чемпионат Италии, 24 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сампдорию Прогнозы на Сассуоло Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Сампдория»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джакомо Распадори
    В субботу, 24 апреля, в рамках 33-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» в домашнем матче сыграет с «Сампдорией». Начало игры — в 21:45 по мск. «Сассуоло» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 24 Апреля 2021 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 21:45 Сампдория Сампдория
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» сейчас находится на подъеме. Команда вышла победителем из трех своих последних встреч чемпионата Италии.

    Так на своей арене в этом отрезке «зелено-черные» обыграли «Фиорентину» со счетом 3:1, а на выезде справились с «Беневенто» (1:0) и «Миланом» (2:1) в минувшем туре первенства.

    С 49 набранными очками коллектив разместился на восьмой позиции в турнирной таблице Серии А, но попасть в еврокубке вряд ли сможет, так как отстает от шестой строки аж на девять пунктов.

    Все прогнозы на Серию А

    В данный момент у «Сассуоло» 5-матчевая беспроигрышная домашняя серия, в которой он добился двух викторий и трижды делил очки со своими оппонентами.

    «Сампдория»

    «Сампдория» разместилась в турнирной таблице на строку ниже своего предстоящего противника, но имеет на своем счету на семь очков меньше.

    У клуба из Генуи сейчас также серия из викторий, однако она состоит из двух поединков, где он поочередно справился на своем поле с «Вероной» (3:1) и в гостях в прошлом туре с «Кротоне» (1:0).

  • Трест, который лопнул. Европейская Суперлига прожила двое суток
  • Все подробности бесславной кончины нового европейского футбольного турнира
  • 21/04/2021

    • Перед этим «Сампа» смогла победить только раз за восемь игр чемпионата. Еще в этот период она расписала три мировые и четыре раза уходила с поля ни с чем.

    На выезде «Сампдория» добилась всего лишь одной виктории за минувшие шесть встреч, и то обыграв последнюю команду. Также она еще трижды сыграла вничью и дважды проиграла.

    В первом круге «Сассуоло» выиграл у «Сампдории» на ее поле со счетом 3:2, а в прошлом сезоне «зелено-черные» в играх с генуэзцами набрали четыре очка, победив 4:1 дома и сыграв вничью 0:0 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Сассуоло» — «Сампдория»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сассуоло» предлагают — 2.11.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Сампдории» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.66.

    В трех из пяти последних очных встречах эти команды играли сверхрезультативно. Прогнозируем, что и на этот раз они выдадут верховую игру.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Атырау — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Надаль — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Кудерметова — Богдан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Аугсбург — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реймс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Сарагоса — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оклахома — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Чикаго — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Калгари — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • 14:34 18/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021     Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021
    «Сассуоло» — «Сампдория»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 24.04.2021. Прогнозы на футбол. Соседи по турнирке сыграют результативно
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры