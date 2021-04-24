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    Сможет ли «Реал» обыграть «Бетис»?

    «Реал» — «Бетис». Прогноз (1.75) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Бетис»
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    Зинедин Зидан
    В субботу, 24 апреля, «Реал» на своем поле примет «Бетис» в рамках 32-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», начнется в 22:00 по московскому времени. «Реал» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Апреля 2021 года
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    «Реал»

    Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, имея на своем счету 70 очков.

    «Сливочные» одержали 21 победу, семь раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения в национальном первенстве.

    В апреле подопечные Зинедина Зидана обыграли «Эйбар» (2:0), «Барселону» (2:1) и «Кадис» (3:0), а также разошлись миром с «Хетафе» (0:0).

    Также мадридцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя по сумме двух встреч «Ливерпуль» (3:1 и 0:0).

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    После травм у «Реала» восстанавливаются Эден Азар, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Лука Модрич и Серхио Рамос.

    «Бетис»

    «Бетис» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 49 набранными очками.

    На счету «зелено-белых» 14 побед, семь ничьих и 11 поражений в 32 сыгранных турах.

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    • В четырех последних матчах Ла Лиги команда Мануэля Пеллегрини поочередно поделила очки с «Эльче» (1:1), «Атлетико» (1:1), «Валенсией» (2:2) и «Атлетиком» (0:0).

    У «Бетиса» травмы залечивают полузащитник Виктор Камараса и вратарь Даниель Мартин Фернандес.

    Прогноз и ставка на «Реал» — «Бетис»

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.48, победа «Бетиса» — 6.80, ничья — 4.70.

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    «Сливочные» потеряли многих игроков, но даже те, что остались, вполне способны бороться за чемпионский титул.

    «Реал» пока первый в турнирной таблице, но у «Атлетико» есть игра в запасе, и велика вероятность того, что «матрасники» потеснят своего принципиального соперника.

    Очевидно, что команде Зидана нужно только победа, но, учитывая неуступчивость «зелено-белых», нам кажется, что в игре не будет большого количества голов. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 3» за 1.75.

    Также можно попробовать ставку «гости не проиграют в первом тайме». Она принимается с коэффициентом 1.85.

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