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    «Красно-белые» прервут серию неудач в играх с уфимцами

    «Спартак» — «Уфа». Прогноз, ставка (к. 2.31) на футбол, чемпионат России, 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Уфа»
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    Александр Соболев
    В воскресенье, 18 апреля, в Москве на «Открытие Арене» «Спартак» сыграет с «Уфой» в 26-м туре российской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Спартак» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Апреля 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    «Спартак»

    За пять туров до финиша чемпионата России «Спартак» с 47 очками удерживает второе место, сильно отстав от лидера, а преследователи находятся на расстоянии одного балла.

    Начали весеннюю часть первенства «красно-белые» с домашнего поражения от казанского «Рубина» со счетом 0:2. После этого они выиграли четыре игры подряд, где две из них были разгромные.

    Эти крупные виктории были добыты на своей арене над «Краснодаром» (6:1) и «Уралом» (5:1). В минувшем игровом дне «народная команда» прервала свое победное шествие, уступив в дерби «Локомотиву» со счетом 0:2.

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    За последние шесть домашних поединков в рамках РПЛ «Спартак» потерпел лишь одно фиаско, еще раз сыграл вничью и добился четырех викторий, три из которых были крупными.

    «Уфа»

    «Уфа» занимает второе место с конца в турнирной таблице РПЛ. У нее на счету 17 пунктов и отставание от зоны переходных матчей в один балл, а от безопасной строки она отстала безнадежно.

    После зимнего перерыва башкирцы заработали всего четыре очка в шести проведенных играх, обыграв в минувшем туре на своем поле 3:0 «Ахмат» и расписав мировую с «Уралом» (0:0) в гостях.

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    • В других четырех поединках уфимцы уступили с общим счетом 1:10. В этот период они в гостях потерпели фиаско от «Химок» (1:2) и «Динамо» (0:4), а дома проиграли «Рубину» (0:3) и «Локомотиву» (0:1).

    На выезде в этом чемпионате «Уфа» выиграла только дважды. Последний раз это произошло еще в декабре прошлого года. После этого она четыре раза уступила и раз сыграла вничью.

    В первом круге в Уфе эти команды сыграли 1:1, а в прошлом сезоне уфимцы в поединках с москвичами заработали четыре очка, победив 1:0 дома и сыграв 0:0 в Москве.

    Прогноз и ставка на «Спартак» — «Уфа»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» предлагают — 1.46.

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    На викторию «Уфы» дают — 8.50, ничья оценена — в 4.64.

    «Спартак», который борется за ЛЧ, в последнее время неудачно играл с «Уфой». Однако сейчас гости не в том состоянии, чтобы доставить большие проблемы «красно-белым».

    Прогнозируем в этой игре уверенную викторию «гладиаторов» с разницей в несколько мячей.

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