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    В Майами стоит ожидать верхового матча

    «Интер Майами» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставка (к. 1.69) на футбол, МЛС, 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
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    Гонсало Игуаин
    18 апреля в первом туре регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на своем поле примет «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Интер Майами» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 18 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Интер Майами»

    «Интер Майами» в дебютном для себя сезоне МЛС в регулярном чемпионате занял десятое место в Восточной конференции, выиграв семь игр при 13 фиаско и трех ничьих.

    Эта позиция позволила «цаплям» пробиться в квалификацию плей-офф, где они сразу же проиграли, потерпев выездное фиаско от «Нэшвилла» со счетом 0:3.

    При подготовке к новому сезону коллектив Бэкхема успел провести всего лишь одну контрольную встречу, в которой проиграл «Тампа Бэй» (0:1) еще в конце марта.

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    Стоит отметить, что в отрезке последних восьми игр во всех турнирах клуб из Майами добыл две победы, раз сыграл вничью и в пяти поединках потерпел неудачи.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне финишировал на десятой позиции в Западной конференции, но в плей-офф не пробился, ограничившись только регулярным чемпионатом.

    В 22 встречах прошлого первенства клуб из города ангелов добился всего лишь шести викторий, четыре раза сыграл вничью и 12 поединков проиграл, разница мячей — 27:46.

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    • Последнюю свою официальную игру «галактикос» провели в ноябре 2020 года проиграв тогда на выезде «Ванкуверу» со счетом 0:3.

    В межсезонье «ЛА Гэлакси» провел аж шесть контрольных встреч, где выиграл в трех из них, а также два раза уступил и раз сыграл вничью. Накануне он переиграл «Реал Солт-Лейк» — 1:0.

    Прогноз и ставка на «Интер Майами» — «Лос-Анджелес Гэлакси»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интер Майами» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.80.

    Обе команды зачастую в прошлом сезоне проводили результативные поединки. Прогнозируем, что и на старте нового чемпионата коллективы выдадут верховой матч.

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