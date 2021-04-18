«Интер Майами»
«Интер Майами» в дебютном для себя сезоне МЛС в регулярном чемпионате занял десятое место в Восточной конференции, выиграв семь игр при 13 фиаско и трех ничьих.
Эта позиция позволила «цаплям» пробиться в квалификацию плей-офф, где они сразу же проиграли, потерпев выездное фиаско от «Нэшвилла» со счетом 0:3.
При подготовке к новому сезону коллектив Бэкхема успел провести всего лишь одну контрольную встречу, в которой проиграл «Тампа Бэй» (0:1) еще в конце марта.
Стоит отметить, что в отрезке последних восьми игр во всех турнирах клуб из Майами добыл две победы, раз сыграл вничью и в пяти поединках потерпел неудачи.
«Лос-Анджелес Гэлакси»
«Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне финишировал на десятой позиции в Западной конференции, но в плей-офф не пробился, ограничившись только регулярным чемпионатом.
В 22 встречах прошлого первенства клуб из города ангелов добился всего лишь шести викторий, четыре раза сыграл вничью и 12 поединков проиграл, разница мячей — 27:46.
Последнюю свою официальную игру «галактикос» провели в ноябре 2020 года проиграв тогда на выезде «Ванкуверу» со счетом 0:3.
В межсезонье «ЛА Гэлакси» провел аж шесть контрольных встреч, где выиграл в трех из них, а также два раза уступил и раз сыграл вничью. Накануне он переиграл «Реал Солт-Лейк» — 1:0.
Прогноз и ставка на «Интер Майами» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интер Майами» предлагают — 1.91.
На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.80.
Обе команды зачастую в прошлом сезоне проводили результативные поединки. Прогнозируем, что и на старте нового чемпионата коллективы выдадут верховой матч.