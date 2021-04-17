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    Оформит ли «Норвич» выход в АПЛ?

    «Норвич» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Чемпионшип, 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Борнмут»
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    «Норвич» — одной ногой в АПЛ
    В субботу, 17 апреля, в рамках 42-го тура английского Чемпионшипа «Норвич» на своем стадионе «Карроу Роуд» сыграет с «Борнмутом». Начало игры — в 22:00 по мск. «Норвич» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 17 Апреля 2021 года
    Норвич Сити
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    •  Норвич Сити 22:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.80
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    «Норвич»

    «Норвич» на всех парах мчится в АПЛ. Сейчас команда занимает первое место с восьмиочковым отрывом от ближайшего преследователя.

    В активе у клуба 90 очков. Поэтому «Канарейкам» в грядущем поединке достаточно сыграть хотя бы вничью, чтобы оформить выход в АПЛ.

    В минувшем туре «Норвич» на выезде одолел «Дерби Каунти». В целом, коллектив не проигрывает уже 13 матчей кряду.

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    Лидер атак команды Теему Пукки сейчас пребывает в отличной форме. На счету финского форварда уже 25 забитых мячей.

    «Борнмут»

    «Борнмут» ведет борьбу за место в плей-офф. На текущий момент он с 71 баллом располагается на пятой строчке, но опережает ближайшего преследователя по разнице мячей.

    В отрезке последних девяти матчей чемпионата «Вишни» теряли очки только в двух случаях, проиграв дома в середине марта «Барнсли» (2:3) и расписав мировую с «Престоном» (1:1) в гостях.

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    • Остальные семь игр этого отрезка они выиграли и три из них «всухую». Одна из викторий пришлась на минувший игровой день первенства, где «Борнмут» в гостях победил «Хаддерсфилд» со счетом 2:1.

    На сегодня у коллектива серия из четырех побед кряду во всех турнирах. Она началась после мартовского поражения от «Саутгемптона» (0:3) в Кубке Англии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе забьют без ничьей за 2,62.

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