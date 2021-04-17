В субботу, 17 апреля, в рамках 42-го тура английского Чемпионшипа «Норвич» на своем стадионе «Карроу Роуд» сыграет с «Борнмутом». Начало игры — в 22:00 по мск. «Норвич» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» на всех парах мчится в АПЛ. Сейчас команда занимает первое место с восьмиочковым отрывом от ближайшего преследователя.

В активе у клуба 90 очков. Поэтому «Канарейкам» в грядущем поединке достаточно сыграть хотя бы вничью, чтобы оформить выход в АПЛ.

В минувшем туре «Норвич» на выезде одолел «Дерби Каунти». В целом, коллектив не проигрывает уже 13 матчей кряду.

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Лидер атак команды Теему Пукки сейчас пребывает в отличной форме. На счету финского форварда уже 25 забитых мячей.

«Борнмут»

«Борнмут» ведет борьбу за место в плей-офф. На текущий момент он с 71 баллом располагается на пятой строчке, но опережает ближайшего преследователя по разнице мячей.

В отрезке последних девяти матчей чемпионата «Вишни» теряли очки только в двух случаях, проиграв дома в середине марта «Барнсли» (2:3) и расписав мировую с «Престоном» (1:1) в гостях.

Остальные семь игр этого отрезка они выиграли и три из них «всухую». Одна из викторий пришлась на минувший игровой день первенства, где «Борнмут» в гостях победил «Хаддерсфилд» со счетом 2:1.

На сегодня у коллектива серия из четырех побед кряду во всех турнирах. Она началась после мартовского поражения от «Саутгемптона» (0:3) в Кубке Англии.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе забьют без ничьей за 2,62.