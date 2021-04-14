В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать «Реал». Матч пройдет на «Энфилде» 14 апреля. Начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в плей-офф Лиги чемпионов прошел «Лейпциг» (2:0 и 2:0), но первая встреча с «Реалом» сложилась для «красных» неудачно — забить выездной гол удалось, но результат все равно получился не очень комфортным — 1:3.

Матч против «Реала» прервал серию «Ливерпуля», в которой в восьми матчах подряд забивала только одна из команд.

Перед ответной встречей «Ливерпуль» наконец-то прервал серию без побед на «Энфилде», которая насчитывала 8 матчей (против «Лейпцига» «красные» играли в Будапеште). В рамках АПЛ «Ливерпуль» вырвал победу со счетом 2:1 у «Астон Виллы».

Все прогнозы на футбол

Серия побед «Ливерпуля» в АПЛ на данный момент насчитывает три матча. Это позволило «красным» вернуться в борьбу за попадание в ЛЧ. У команды Юргена Клоппа — 52 очка, она на шестом месте и отстает от идущего четвертым «Вест Хэма» на 3 очка (от «Челси» — на 2).

«Реал»

«Реал» до победы над «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала (3:1) в плей-офф ЛЧ выбил из борьбы «Аталанту» (1:0 и 3:1).

Перед ответной игрой у команды Зинедина Зидана было непростое испытание — матч против «Барселоны». «Реал» в Мадриде сумел удержать преимущество в счете и выиграть — 2:1. Так что команда подходит к игре с «Ливерпулем» в хорошем настроении и на втором месте в таблице Примеры, отставая от «Атлетико» всего на 1 очко.

Беспроигрышная серия «Реала» на данный момент насчитывает 13 матчей, а победная — 6 игр подряд.

Несмотря на хорошие результаты, «Реал» редко сохраняет свои ворота сухими — в последних восьми играх сделать это удалось лишь один раз.

Прогноз и ставка

На победу «Реала» букмекерами дается коэффициент 1,98, на ничью — 4,08, а на «Ливерпуль» — 3,72.

Обе команды в этом сезоне не славятся особо надежной обороной, и первый матч показал, что голов может быть немало.

Прогноз и ставка на этот матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,63.