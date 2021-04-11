В 31-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Арсенал». Встреча пройдет на «Брэмолл Лейн» 11 апреля. Начало — в 21:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» подходит к этой игре с серией из четырех поражений подряд — три в АПЛ и еще одно в Кубке Англии, из которого команда вылетела от «Челси» (0:2).

В чемпионате «ШЮ» проиграл «Саутгемптону» (0:2), «Лестеру» (0:5) и «Лидсу» (1:2). Последняя победа была добыта еще 3 марта — 1:0 против «Астон Виллы».

«Шеффилд» — безнадежный аутсайдер АПЛ. В 30 матчах команда смогла набрать всего 14 очков (4 победы и 2 ничьи) и занимает последнее место, отставая от спасительной 17-й позиции уже на 15 очков.

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У «ШЮ» забито меньше всех голов в АПЛ (17) и худшая разница забитых и пропущенных мячей — минус 35.

«Арсенал»

«Арсенал» на неделе играл со «Славией» в четвертьфинале Лиги Европы и не сумел победить на своем поле — 1:1.

Серия «канониров» без побед во всех турнирах теперь насчитывает четыре матча — два поражения и две ничьи.

В АПЛ «Арсенал» в трех последних турах обыграл «Тоттенхэм» (2:1), после чего сыграл вничью с «Вест Хэмом» (3:3) и разгромно уступил «Ливерпулю» (0:3).

В турнирной таблице команда Микеля Артеты занимает лишь десятое место — «Арсенал» набрал 42 очка в 30 матчах. Забито у «канониров» 40 мячей, а пропущено 35.

Прогноз и ставка

На победу «Шеффилд Юнайтед» букмекеры дают коэффициент 6,40, на ничью — 4,08, а на победу «Арсенала» — 1,62.

В матче первого круга «Арсенал» выиграл у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на матч — победа «Арсенала» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,84.