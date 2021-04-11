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    «Верона» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, чемпионат Италии, 11 апреля 2021 года

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    В 30-м туре итальянской Серии А «Верона» на своем поле примет римский «Лацио». Поединок состоится 11 апреля и начнется в 16:00 по мск. «Верона» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Апреля 2021 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 16:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
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    «Верона»

    «Верона» перед этим туром занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 41 очко, уступая уже 11 баллов шестой еврокубковой строке.

    В прошлом игровом дне «мастифы» обыграли на выезде «Кальяри» со счетом 2:0, тем самым прервав серию из трех поражений. Отметим, что эта виктория стала для них лишь третьей за десять последних матчей.

    В серии фиаско веронцы на своей территории по 0:2 уступили «Милану» и «Аталанте», а также были повержены на выезде «Сассуоло» (2:3). Перед этим они разгромили в гостях «Беневенто» — 3:0.

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    На своем поле «Верона» набрала 21 балл из 41, выиграв шесть встреч при пяти поражениях и трех ничьих, разница мячей — 18:16. При этом уже 11 домашних матчей подряд она не может сыграть на ноль.

    «Лацио»

    В копилке «Лацио» после 29 туров находится 52 очка, с которыми он занимает шестое место, находясь в шести баллах от зоны Лиги чемпионов.

    В минувшем туре первенства «орлы» обыграли на своем поле «Специю» со счетом 2:1, забив решающий мяч на с пенальти в самой концовке игры. Эта виктория стала для них третьей подряд.

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    • Ранее римляне переиграли в родных стенах «Кротоне» (3:2) и на выезде «Удинезе» (1:0). Отметим, что сейчас у «Лацио» 13-матчевая безничейная серия, где было десять побед и три поражения.

    23 пункта из 52 «Лацио» набрал на выезде. Столичный коллектив добился семи викторий, пять раз проигрывал и дважды сыграл вничью, разница забитых и пропущенных — 22:21.

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    В матче первого круга «Верона» на выезде обыграла «Лацио» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне римляне в играх с «мастифами» заработали четыре очка, выиграв 5:1 в гостях и сыграв 0:0 дома.

    Прогноз и ставка на «Верона» — «Лацио»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лацио» — 2.18, победа «Вероны» — 3.70, ничья — 3.46.

    Хотя «Лацио» и выиграл свои последние три встречи, но по качеству игры римляне совсем не впечатляли. Ожидаем, что хозяева создадут проблемы «орлам» и отберут у них очки. Наша ставка — 1Х.

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