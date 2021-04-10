«Райо Вальекано»
Во втором по рангу дивизионе Испании «Райо Вальекано» с 52 очками находится в данный момент на шестом месте, сильно отставая от первых двух строк, а седьмую позицию опережает на три балла и имеет игру в запасе.
«Пчелы» за минувшие шесть встреч первенства потерпели лишь одно фиаско, проиграв пару туров тому назад на своем стадионе хихонскому «Спортингу» со счетом 0:1.
Также в этот период «великаны» два раза сыграли вничью и добыли три виктории. Одна из них состоялась в последнем игровом дне, где они справились с «Альмерией» (1:0), находящейся сейчас на третьем месте.
На своей территории в текущем розыгрыше Сегунды клуб из Мадрида выступает вполне уверенно, выиграв девять встреч при двух мировых и четырех поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 22:13.
«Жирона»
«Жирона» в турнирной таблице Сегунды разместилась вслед за своим предстоящим противником. У нее на счету 49 набранных пунктов, но на один сыгранный матч больше.
«Жирондинцы» за минувшие девять встреч первенства потерпели только одно фиаско. 7 марта они были повержены на своей арене «Альмерией» (0:1). Также в этом отрезке они добыли по четыре ничьи и победы.
В своем последнем проведенном поединке «красно-белые» на своем территории справились с «Понферрадиной» (3:1), а игровым днем ранее поделили очки на выезде с «Сабаделем», сыграв 2:2.
В гостях «Жирона» в текущей Сегунды по пять раз побеждала и уступала, а также шесть раз сыграла вничью. Забить в этих поединках удалось 17 мячей, пропустила в свои ворота 20 голов.
В первом круге эти клубы расписали мировую со счетом 0:0, а в прошлом чемпионате обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.
Прогноз и ставка на «Райо Вальекано» — «Жирона»
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 2.07, победа «Жироны» — 4.10, ничья — 3.10.
Так как «жирондинцы» набрали неплохой ход и еще претендуют на плей-офф, то в данном поединке рекомендуем поставить на гостей с Х.