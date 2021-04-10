10 апреля в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» сыграет с «Жироной» в 34-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 19:15 по мск. «Райо Вальекано» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

Во втором по рангу дивизионе Испании «Райо Вальекано» с 52 очками находится в данный момент на шестом месте, сильно отставая от первых двух строк, а седьмую позицию опережает на три балла и имеет игру в запасе.

«Пчелы» за минувшие шесть встреч первенства потерпели лишь одно фиаско, проиграв пару туров тому назад на своем стадионе хихонскому «Спортингу» со счетом 0:1.

Также в этот период «великаны» два раза сыграли вничью и добыли три виктории. Одна из них состоялась в последнем игровом дне, где они справились с «Альмерией» (1:0), находящейся сейчас на третьем месте.

Все прогнозы на футбол

На своей территории в текущем розыгрыше Сегунды клуб из Мадрида выступает вполне уверенно, выиграв девять встреч при двух мировых и четырех поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 22:13.

«Жирона»

«Жирона» в турнирной таблице Сегунды разместилась вслед за своим предстоящим противником. У нее на счету 49 набранных пунктов, но на один сыгранный матч больше.

«Жирондинцы» за минувшие девять встреч первенства потерпели только одно фиаско. 7 марта они были повержены на своей арене «Альмерией» (0:1). Также в этом отрезке они добыли по четыре ничьи и победы.

В своем последнем проведенном поединке «красно-белые» на своем территории справились с «Понферрадиной» (3:1), а игровым днем ранее поделили очки на выезде с «Сабаделем», сыграв 2:2.

В гостях «Жирона» в текущей Сегунды по пять раз побеждала и уступала, а также шесть раз сыграла вничью. Забить в этих поединках удалось 17 мячей, пропустила в свои ворота 20 голов.

В первом круге эти клубы расписали мировую со счетом 0:0, а в прошлом чемпионате обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.

Прогноз и ставка на «Райо Вальекано» — «Жирона»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 2.07, победа «Жироны» — 4.10, ничья — 3.10.

Так как «жирондинцы» набрали неплохой ход и еще претендуют на плей-офф, то в данном поединке рекомендуем поставить на гостей с Х.